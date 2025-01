Los looks más sorprendentes de Nuria Roca y Juan del Val para dar la bienvenida al 2025 en Egipto

No todo han sido looks con mucho brillo para empezar este 2025, Nuria Roca y Juan del Val nos han dejado los estilismos más sorprendentes desde su viaje familiar a Egipto. Ahora, hemos visto a Nuria Roca disfrutar de las maravillas de Egipto con Juan del Val y todos sus hijos, compartiéndonos fotografías de recuerdos emotivos. Sin embargo, como nosotras hacemos constantemente, nos hemos fijado en el estilismo de la celebridad, que no ha pasado para nada desapercibido. Unas navidades distintas repletas de aventuras de lo más divertidas. Y es que, tal y como muestran estas imágenes, la familia se lo ha pasado en grande ataviados con los trajes típicos de la zona y bailando sin parar.

"Lo que pasa en Egipto se queda en Egipto…Por un 2025 de bailes, risas y palmas", ha escrito Nuria Roca junto con estas fotografías en su cuenta de Instagram. Una fotografías en las que vemos a Nuria Roca y Juan del Val con unos looks muy diferentes al que nos tienen acostumbrados, con unas túnicas muy típicas de la zona donde se encuentran. Nada de lentejuelas, brillos o color rojo. Mientras nosotras estábamos pendientes de los looks de las campanadas 2024 con Cristina Pedroche o Cristina Pardo, ellos despedían el año con el uniforme de Egipto en colores blancos y negros y azules. La alta sociedad del Antiguo Egipto se colocaban una túnica que decoraban habitualmente con bordados y otras ropas por encima. La mayoría de ellos llevaban peluca. Los hombres se hacían un bordado llamado claft y las mujeres se colocaban diferentes tocados.

Tras pasar la Nochebuena y Navidad con sus seres queridos en Valencia, la familia ha puesto rumbo a un destino de lo más exótico y cargado de historia para despedir los últimos días de este 2024. No es la primera vez que Nuria Roca y Juan del Val viajan con sus hijos a distintas zonas del mundo, desde Estados Unidos, Italia, Reino Unido o Turquía.