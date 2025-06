Natalia Cebrián, estilista y creadora de contenido: "En Barcelona hay un estilo más rompedor, y Madrid es más clásico"

Con más de 630.000 seguidores y una presencia cada vez más consolidada en el mundo de la moda, Natalia Cebrián acaba de publicar su primer libro No tengo nada que ponerme, una guía práctica que va mucho más allá de las tendencias. A través de siete pasos clave, la creadora de contenido y estilista propone un recorrido de autoconocimiento y aceptación personal para ayudarnos a encontrar nuestro propio estilo desde dentro hacia fuera.

"Vestir bien no es cuestión de gastar más, sino de entender quién eres y qué quieres proyectar", afirma. En esta entrevista con LIFESTYLE DE LA RAZÓN, Natalia habla del proceso creativo detrás del libro, de su evolución profesional y de las diferencias entre los códigos de estilo que observa entre las dos grandes ciudades españolas: "En Barcelona hay un estilo más rompedor y en Madrid se apuesta por lo clásico". No te pierdas esta charla con Natalia Cebrián, que nos atiende en Madrid una semana después de la vorágine vivida con la presentación de su primer libro, con un evento a la prensa en el showroom de Vality en la capital, y por la tarde con un evento para amigos y familia.

Primero de todo, felicidades por la publicación de su primer libro. ¿Cómo ha sido esta primera semana desde su salida a la luz?

¡Muchas gracias! Ha sido una locura la verdad, era algo que tenía pendiente hace mucho tiempo y cuando la editorial me lo propuso, dije este es mi momento, no es una locura de idea. Al final el proceso ha sido muy largo, como año y medio. He querido que todo saliera perfecto, tanto la escritura, como las fotografías, la portada, el gramaje de las páginas. Yo no soy escritora, y al vértigo de la hoja en blanco existe. Como no sé si voy a hacer otro libro, al menos este que quede monísimo. Si te digo la verdad ha sido una semana muy estresante, y estaba a punto del colapso. Hacer una rueda de prensa en Barcelona, dos eventos el mismo día en Madrid... Nunca había organizado yo misma un evento, y creo que no lo voy a hacer más (risas).

¿Le ha dado tiempo a parar y valorar que ya está publicado?

Cuesta en este mundo de locos, pero este fin de semana deje el móvil, estuve en chándal en casa, dormí 12 hora, y he intentado bajar todo lo sucedido estas semanas a la realidad. La realidad de este mundo es difícil, siempre tienes que estar feliz, y mostrar tu mejor cara, y a lo mejor no lo estás. Es esa parte que no se ve, no todo es precioso y genial. Muchas veces nos contratan para estar felices, y no lo estamos.

"No tengo nada que ponerme". ¿Por qué eligió esa frase como título del libro? Creo que es la frase que más utilizamos todas.

Lo tuve muy claro desde el principio, tenía antes el título que el libro (risas). Quería un título que llamara la atención y que respondiera fácilmente qué encontrarías en el libro. "No tengo nada que ponerme", creo que es la frase que más repetimos cuando abrimos el armario, como decías tú. Creo que no hay nadie que no haya utilizado esa frase en su vida, y algunas la utilizamos más de una vez a la semana.

¿En qué consiste su método y cómo lo podemos poner en práctica?

Se trata de un método sencillo en 7 pasos que recoge toda la información que he compartido durante más de 10 años de carrera en mi cuenta de Instagram. Pero en este caso, en un formato más extenso y ampliado. Recopila no solo tips, sino también puntos fundamentales de la asesoría de imagen como el visajismo, la colometría o la morfología. También tocamos temas de coaching, al final si no estás bien por dentro no lo puedes mostrar en tu estilo. Como explico en el capítulo uno dedicado a la parte más de coaching: no sirve de nada trabajar el exterior si antes no has empezado por el interior. Así que cosas como el diálogo interno o las creencias limitantes, son temas de los que hablamos en el libro y que, bajo mi punto de vista, son cruciales tratar. Durante la pandemia me formé como asesora de imagen y para complementar esos estudios lo complementé con coaching, ya que muchas veces, nuestros complejos provienen del interior; no del exterior. No es solo un libro para encontrar tu estilo, es para ver que siempre puedes empezar de cero como me pasó a mi cuando me mudé hace 5 años a Madrid.

Ahora que estamos en época de bautizos, comuniones y bodas, ¿qué consejo le daría a alguien que aún no tenga el look elegido?

Sin duda que empiece por los zapatos, y más aún ahora que empieza el buen tiempo, y son al aire libre. Puedes ir muy bien vestida, y seguir la etiqueta, pero si te toca un suelo complicado, te arruina el look y la fiesta. Y también los tejidos, ahora con este calor.

Y hablando de Madrid, usted que viene de Barcelona, ¿ve tan clara esa diferencias de estilo que siempre se habla entre las dos ciudades?

¡Muchísimo! A alguien que le gusta la moda le encanta esos contrastes, viajar y ver cómo se viste en cada ciudad. En Madrid es un estilo más clásico, en Barcelona más moderno y rompedor. Es algo que a mi me gusta y me inspira a la vez.

El estilo de Natalia, después de 5 años viviendo en la capital, ¿cuánto tiene de Madrid y cuanto de Barcelona?

¡Muy buena pregunta! Yo creo que sería un 70% de Madrid, pero creo que aún me queda un 30% de Barcelona con ese toque más moderno, más de tendencia.