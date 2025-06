Los volantes salen de las ferias andaluzas: cómo sacarles partido en el día a día

Los volantes son todo un símbolo de las ferias andaluzas, siendo el detalle protagonista de los trajes de flamenca. Y ahora que estamos en plena temporada de disfrutar de ellas queremos saber si podemos sacarles partido sobre el asfalto. Alerta spoiler: han inundado los looks casuales, convirtiéndose en una de las tendencias de primavera-verano 2025 más fuertes. Lo cierto es que los volantes han alcanzado ser un aliado dentro de nuestro fondo de armario, causando personalidad en nuestros estilismos, así como un sutil movimiento sofisticado o, incluso, bohemio. En definitiva, ya no tenemos que esperar a asistir a una boda, bautizo o comunión para presumir de ellos, sino que se están viendo en el día a día.

Vimos los volantes en los desfiles de las firmas de lujo de gran calibre como Dior, Valentino o Chloé con una faceta delicada que a día de hoy se ha trasladado también en el sector urbano. Es decir, una vez más, tanto las editoras de moda como las marcas españolas low cost nos han inspirado y ayudado a hacer una declaración de intenciones sobre su funcionalidad, versatilidad y gran poder que ofrecen a los looks. La democratización de los volantes han causando la necesidad de que nosotras hablemos sobre cómo podemos llevarlos fuera de las ferias andaluzas estos próximos meses sin tener que esperar a una fecha especial. Porque tienen muchas posibilidades y dan un giro de 180 grados a nuestro vestidor.

Look 1: con conjunto denim

Una de las maneras más fáciles y sensatas de saber cómo llevar los volantes en un look es a través de las minifaldas, que se están volviendo a llevar durante esta temporada de primavera-verano 2025. Versátiles, funcionales, siempre sientan bien para cualquier ocasión y aptas para adaptar a cualquier estilo. Un fondo de armario que nunca falla y todavía más si es en denim, otra de las tendencias a tener en cuenta.

Influencer con look con volante. @andiwashington__

Look 2: con básico de fondo de armario y falda asimétrica

Y si eres más fan de los cortes midis o maxis tenemos la originalidad de las faldas asimétricas con volantes. Pero, esta vez hablamos de un toque sutil que acompañe al mood del estilismo sin llamar demasiado la atención junto con un básico. Además, este estilo de prendas se están llevando tanto en looks de invitada como en el terreno casual.

Look con volante. @tessavmontfoort

Look 3: con falda clásica y top de volantes llamativo

Si tu intención es dar volumen en la zona superior, no encontramos mejor elección que un top de volantes que te dará solución a tu necesidad. Perfecto para disimular otras zonas de nuestro cuerpo para destacar otras junto con otras prendas clásicas, como las faldas o los pantalones anchos.

Look con volante. @sarabace

Look 4: con pantalones rectos y cuerpo con volante sutil

Y hablando de tops con volantes, si no quieres ser tan atrevida y solamente deseas un toque ligero, opta por una alternativa con un volumen sutil. Existen muchas maneras de conseguirlo, pero una compra inteligente sería un diseño con las terminaciones con un solo vuelo. Acompáñalo de otro ítem que no llame mucho la atención, como con vaqueros o pantalones de pinzas.

Look con top con volante. @mariasegarr

Look 5: con 'twin set' de top + falda de volantes al estilo bohemio

Las faldas de volantes son un must have esta temporada. Además de ser de lo más fashionistas que cogen el protagonismo en cualquier outfit, son el aliado perfecto para elevar cualquiera estética con tan solo su puesta. Actualmente encontramos diversos diseños en firmas de moda low cost como Zara, Mango o Stradivarius (entre otras) a un precio para todos los bolsillos.

Look con falda de volantes. @alexsegurasanz

Look 6: con vestido de volantes

Y cómo no hablar de los vestidos de volantes, un básico de fondo de armario que no importa si entra dentro de las tendencias o no, porque siempre es necesario y nunca falla en cualquier situación u ocasión. En todos los cortes, largos o diseños, siempre son una recurrencia a la que caemos en primavera o verano sin pensarlo.

Vestido con volantes. @sofiahamela

Look 7: con conjunto de volantes de dos piezas versátil

Un estilismo de lo más andaluz perfecto para, sobre todo, bodas, bautizos o comuniones son los conjuntos de dos piezas con volantes. Además de ser una opción de lo más creativa, es una alternativa fructífera a la que puedes sacar partido tanto a una prenda como a la otra.

Look con volante. @luciabarcena

Los volantes son tendencia en esta temporada, pero además son un guiño folklore que siempre tenemos en cuenta en nuestro fondo de armario. ¿Por qué? Nunca pasan de moda y es una manera rápida y fácil de destacar en tu estilismo.