Necesitamos el cárdigan de punto más 'cozy' de Tamara Falcó para los últimos días de invierno

Lo necesitamos. Estas han sido nuestras primeras palabras al ver el cárdigan de punto de Tamara Falcó vía Instagram Stories. Tiene cada una de las características que necesitamos en una prenda para combatir las el frío y la borrasca. Es calentito, en un color básico, así como suave que combina con todo, y con aspecto cozy. Eso sí, estamos a punto de entrar en la primavera con días soleados y altas temperaturas, por lo que no tendríamos que tardar demasiado en hacernos con él e introducirlo en nuestros looks más calentitos y acogedores.

Mientras estábamos recopilando nuevas tendencias de otoño-invierno 2025 de la mano de los desfiles de MBFWM (evento al que también ha asistido Tamara Falcóen el desfile de Pedro del Hierro), hemos echado un vistazo a las redes sociales cuando nos hemos encontrado una de las últimas publicaciones de la marquesa de Griñón. Momento en el que hemos hecho rápidamente captura de pantalla para escribir este artículo e informar a nuestras lectoras de su correspondiente outfit. Porque tenemos muchas pruebas y cero dudas de que si entráramos en el armario de la hija de Isabel Preysler encontraríamos una infinidad de básicos de alta calidad que perduran en el tiempo. Como camisas con lazadas, americanas de hombros estructurados, pantalones de vestir o prendas de punto con capacidad de que no pasemos nada de frío (y sin rechazar el buen estilo). Si durante el día de ayer nos cautivó con una sudadera con mangas fruncidas de lo más ideal para desenfadar los estilismos elegantes, hoy nos ha cautivado con un cárdigan de punto de lo más sencillo, pero necesario para cualquier momento. Se trata de un modelo de estilo canalé de cuello a la caja, mangas abullonadas y pinzas en los hombros y cierre de botones en acabado metalizado. Tamara Falcó no nos ha permitido ver mucho más allá del look a través de sus redes sociales, pero estamos seguras de que lo combinaría con pantalones de vestir de pernera ancha o falda evasé, aunque también tenga muchas otras posibilidades de sacarle partido.

Tamara Falcó con cárdigan de punto. @tamara_falco

Tamara Falcó ha escogido un cárdigan de punto al estilo más old money que tanto vemos últimamente en sus estilismo, como el conjunto satinado con el que asistió al desfile de Pedro del Hierro en la MBFWM. Y es que, ajeno a que se trate de una pieza que todavía se ha llevado más esta temporada, es un must have en todo armario, puesto que se puede utilizar de diferentes maneras otorgando un aire fresco a cada look.