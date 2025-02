Tamara Falcó se ha comprado en Zara la blazer de 90 euros que van a querer las chicas más pijas de Madrid

De triunfar en MBFW Madrid con su colección para Pedro del Hierro, directa a 'El Hormiguero', pero antes pasándose por Zara para comprarse esta blazer que van a querer las chicas más pijas de Madrid. Y es que últimamente, ese es el uniforme de Tamara Falcó para su cita de los jueves con Pablo Motos. Un escalofrío recorre la piel, la respiración se entrecorta y, por un instante, el tiempo se suspende. Es El Pellizco, ese instante efímero y sobrecogedor en el que el arte se convierte en emoción pura. Inspirándose en la mística del flamenco, Pedro del Hierro ha llevado a la pasarela de la 81ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid una experiencia sensorial, en la que moda, música, tradición y vanguardia se han entrelazado en una puesta en escena única.

Y después de lucir con prendas de su colección de TFP para Pedro del Hierro, Tamara Falcó ha optado por esta blazer de 90 euros de Zara. Aunque no os vamos a engañar, nosotras apostábamos que iba a lucir el mismo look que en el desfile como hizo en la pasada edición. Además durante el desfile se mostraron cuatro diseños de la colección OI 25/ 26 de TFP by Tamara Falcó, que estarán disponibles en el mes de abril en la página web y en puntos de venta seleccionados de Cortefiel. Pero de momento, Tamara ha querido lucir esta blazer de Zara que seguro que las chicas más pijas de Madrid le quieren copiar porque es clásica, pero a la vez en tendencia.

Tamara Falcó con blazer de Zara. @elhormiguero

Blazer entallada con lana de Zara (89,95 euros)

Blazer lana. Zara

Una blazer que no sabemos si Tamara Falcó ha combinado con el pantalón de traje a juego, o con vaqueros.