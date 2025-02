Necesitamos un plumífero elegante como el de Tamara Falcó para este primer lunes frío de febrero en Madrid

El frío máximo está de vuelta en Madrid con el inicio del invierno, y Tamara Falcó sabe que un abrigo de plumas elegante es el mejor aliado para combatirlo con estilo. Unas fotografías que no tenemos claro si son ya en España o de su viaje la pasada semana a Seúl, capital de Corea del Sur, una ciudad que combina tradición y modernidad a partes iguales. Pero sin duda, está claro que los plumas elegantes son el abrigo perfecto para sobrellevar las bajas temperaturas, y la marquesa de Griñón ya nos lo ha dejado claro en más de una ocasión este invierno, como con el maxi plumas que lució en Nueva York.

Si hay algo que hemos aprendido en los últimos años de las nórdicas, y en particular de las danesas (nuestras musas de estilo en invierno) es que cuando las temperaturas bajan cerca de los 0 grados no debemos perder el estilo por el camino, y para muestra las últimas tendencias en abrigos de plumas o plumíferos este invierno 2025. Y es que atrás quedó la época en la que llevar este tipo de prendas de abrigo no era considerado para nada cool, ahora gracias en gran parte a las danesas y neoyorquinas que tienen que sufrir cada año temperaturas negativas durante meses, parece que las reinas de las nieves también han encontrado su hueco en la moda actual. Y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro con este plumas.

Los encontrarás de todos los tamaños y colores, pero los que más van a triunfar esta temporada son cortos (sobre todo si eres bajita) y además del omnipresente negro no dejarás de verlos en colores claros como el beige, verde y el triunfador cromático por excelencia del año, el burdeos. Y Tamaar Falcó lo ha combinado con un jersey negro de cuello alto debajo.