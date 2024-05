Necesitamos las sandalias planas de Zara que Marta Ortega ha estrenado para un domingo de hípica en Madrid

Madrid se ha convertido este fin de semana en la capital mundial de la hípica durante unos días, y ha recibido este domingo a diferentes personalidades que no querían perderse la tercera y última jornada de la competición. Entre ellos estaba Marta Ortega, quien acudía para disfrutar del evento ecuestre desde el pasado viernes y junto a su hijo. La presidenta de Inditex dio a luz a Manuel en A Coruña el pasado 16 de diciembre, y esta es la primera vez que la hemos podido ver en público junto a él, pero obviamente nosotras nos hemos fijado en su look que nos ha adelantado muchas de las tendencias que veremos en los próximos meses en Zara. Ya pasado en su día con el vestido más viral de leopardo, y ahora nosotras hemos fichado estas maravillosas sandalias negras planas que se van a convertir en la estrella de nuestros estilismos más cómodos y elegantes este verano.

Marta Ortega es una fiel amante de la hípica y no quiere perderse ningún premio otorgado en este importante campeonato a nivel mundial. Así pues, si ya la vimos el pasado viernes por las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid junto a su hijo pequeño, Manuel, y ahí es donde hemos visto estas sandalias planas de Zara de lo más originales que seguro que las chicas más pijas le van a querer copiar en cuanto salgan a la venta. Unas sandalias de dedo de lo más originales, que Marta Ortega ha combinado con un vestido negro con la falda muy voluminosa y encima un jersey de manga corta de crochet, todo al negro, mientras que el pasado viernes optó por unos pantalones blancos de esos que las chicas más pijas no se quitan en primavera. El Longines Global Champions Tour es el tradicional concurso que celebra su undécima edición en el Club de Campo Villa de Madrid desde este viernes hasta el próximo domingo día 19 y, por ende, se trata del principal punto de encuentro del fin de semana no solo entre los seguidores de este deporte, sino también entre los miembros de la más alta sociedad. es el tradicional concurso celebra su undécima edición en el Club de Campo Villa de Madrid que terminó ayer y se trata del principal punto de encuentro del fin de semana no solo entre los seguidores de este deporte, sino también entre los miembros de la más alta sociedad.

Marta Ortega. Gtres

Unlook de Marta Ortega que sin duda le podemos copiar para ir a la oficina esta primavera o verano, porque es cómodo, elegante y a la vez con esas sandalias planas que estamos deseando que estén a la venta en Zara.