El vestido de leopardo más buscado aún no ha llegado a Zara pero ya lo ha estrenado Marta Ortega en París

Todas estamos obsesionadas con la tendencia del 'animal print', eso está claro, y solo buscamos pantalones, vestidos o faldas. Y mientras seguimos esperando que salga a la venta el pantalón viral de Zara que solo está a la venta en la tienda de Coruña, ahora llega Marta Ortega desde París y nos hace desear con todas nuestras fuerzas este vestido de leopardo que todavía no está en la web de Zara, pero que ya lo necesitamos en nuestra vida. Este sábado, Marta ha deslumbrado a todos en el exclusivo cóctel de presentación de Zara Hair x Everyday Basics, son seis los productos; una laca, un espray texturizante en seco, una mousse voluminizadora, un bálsamo capilar, un activador de rizos y un espray secador. Una colección creada por el reputado peluquero británico Guido Palau que no se quiso perder esta fiesta en el Hotel de Miramion, y donde nosotras no hemos podido dejar de enamorarnos del vestido de leopardo de Marta Ortega que esperamos que pronto esté a la venta en Zara.

Confirmamos que su vestido de leopardo que, predecimos, próximamente llegará a Zara será el mejor fichaje de la primavera. Porque es un estampado para el que tampoco hay edad. Hablando del animal print, y sobre todo, del estampado de leopardo. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Un estampado que antes veíamos choni, y que ahora nos encanta y es moda.

Marta Ortega, solo te vamos a pedir dos cosas, necesitamos ya a la venta para toda España este vestido de leopardo que has llevado en París y también los pantalones virales en TikTok. Así que para copiarla tendremos que seguir esperando a que Zara saque los pantalones de 'animal print' que se ha hecho virales en TikTok, pero que de momento solo está a la venta en su tienda de Coruña. ¿Saldrán mañana a la venta en las novedades de jueves? Estaremos pendientes. Si hay un estampado que sea tan amado como odiado al mismo tiempo, ese es el animal print y esta temporada lo verás por todas partes. Quién avisa no es traidora.