Las New Balance de padre de Rocío Osorno son las que te hacen el look con vaqueros rectos y camiseta con hombreras

Después de convertirse en una de las mejores vestidas del Suavefest, Rocío Osorno nos ha dejado un look casual y cómodo de esos que ella sabe elevar. Rocío Osorno tiene claro que el calzado más cómodo que aman las chicas que más saben de moda, y las más pijas de Madrid, son las zapatillas New Balance que compiten en las calles de las ciudades españolas con las zapatillas Hoff, las Nike o las Adidas. Unas zapatillas quePaula Echevarría como reina de las zapatilla no se quito la temporada pasada. Y ahora es Rocío Osorno la que lo hace con este modelo de los más vendidos en el 2023.

Y es que por algo es una de las grandes influencers de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Unas New Balance basta que ha combinado con un conjunto de punto que le da el toque más femenino, y a la vez cómodo, al estilismo. Y la sevillana con más estilo, Rocío Osorno, las ha metido en su maleta para pasar unos días en Madrid después del Suavefest de María Pombo. Y es que solo Rocío Osorno puede elevar un look tan básico con zapatillas y vaqueros.

Rocío Osorno con look cómodo. @rocioosorno

Zapatillas New Balance 530 (120 euros)

Zapatillas 530. New Balance

La zapatilla 530 supone el regreso de una de nuestras zapatillas de running clásicas. Esta zapatilla informal aúna un estilo informal con la última tecnología. La amortiguación ABZORB debajo del pie te ofrece una comodidad superior. Y Rocío Osorno se ha marcado un lookazo con vaqueros rectos y la camiseta básica que ella eleva con hombreras.