De Violeta Magriñán a Rocío Osorno, los mejores looks del Suave Fest organizado por María Pombo

Este fin de semana está siendo todo un torbellino para las influencers españolas, con la Fashion Week de Madrid en pleno apogeo y, anoche, la celebración del esperado Suave Fest. María Pombo, la anfitriona, nos contaba el jueves tras el desfile de Pedro del Hierro que estaba de los nervios ante el gran evento que se avecinaba. Y no es para menos, ya que este festival ha crecido año tras año desde su primera edición en 2019, convirtiéndose en un evento de referencia no solo por la música, sino también por los estilismos que deslumbran en cada edición. Este año, todo giraba en torno al tema Circus of Wonder, creando un ambiente de más especial, y donde las expectativas en cuanto a estilo estaban por las nubes.

Con el circo como inspiración, María Pombo logró transformar el festival en una experiencia inmersiva llena de detalles mágicos y actuaciones que deslumbraron a los asistentes. Las luces, los colores y la energía festiva se sintieron desde el primer momento. Pero, como siempre, una de las mayores atracciones fue el desfile de looks de algunas de las influencers más seguidas del país, quienes interpretaron el dress code de formas únicas y originales.

Vamos a sumergirnos en los estilismos que marcaron la noche y destacaron entre la multitud. Desde el minimalismo brillante de Violeta Mangriñán hasta los toques cowboy y elegantes de Rocío Osorno, cada una de ellas logró capturar la esencia circense de manera deslumbrante.

Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán deslumbró con un mini vestido negro de lentejuelas de Álvaro Calafat uno de los diseñadores que ha desfilado estos días en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que brillaba de manera sutil bajo las luces. La coleta baja fue el complemento perfecto para su look, minimalista y sofisticado a la vez.

Rocío Osorno

Rocío Osorno ya nos había dado una pista en redes de lo que iba a llevar al Suave Fest, la influencer sevillana, optó por una blusa con detalles étnicos y bordados que añadían textura y color, combinada con pantalones ajustados y sandalias, dándole un toque bohemio y relajado pero elegante.

Laura Escanes

Laura Escanes fue una de las más atrevidas, con un top de lentejuelas plateadas y unos pantalones metálicos de efecto tornasolado. Un look futurista que destacaba su esencia rebelde.

Marta Lozano

Marta Lozano a la que vimos horas antes en el front row del desfile de Lola Casademunt by Maite apostó por un vestido mini de flecos plateados, llevando la estética circense al epítome del glamour.

Teresa Andrés

Teresa Andrés quien también ha estado estos días en la Fashion Week de Madrid sorprendió con un vestido de terciopelo azul, bordado con estrellas y rayos, evocando la magia circense. Un estilo que combinaba el misterio con la fantasía.

Sin duda, el Suave Fest ha vuelto a dejarnos sin palabras con su despliegue de moda, música y buen gusto. ¿Cuál ha sido tu look favorito?