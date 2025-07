Noelia López se casa en Grecia y su vestido de novia es lo más bonito que verás hoy

El 16 de julio de 2025 quedará grabado en la memoria de Noelia López y Roberto Jiménez como el día más feliz de sus vidas. La pareja se dio el “sí, quiero” en una ceremonia íntima celebrada en Atenas, un lugar de especial significado para el exfutbolista, que militó en el Olympiakos entre 2014 y 2016. Con el mar Egeo de fondo y rodeados de sus seres más cercanos, la modelo y creadora de contenido se convirtió en una novia elegante, natural y profundamente inspiradora.

Para este momento único, Noelia confió en Silvia Fernández, diseñadora castellano-leonesa, para crear un vestido de novia exclusivo que reflejara su esencia sin eclipsar el impresionante entorno griego. Junto a su estilista Abraham Gutiérrez, la elección fue un diseño confeccionado en crepe y bambula, con escote corazón envolvente, hombros semi descubiertos y una apertura central en la falda que aportaba movimiento y ligereza.

El vestido de novia de Noelia López al detalle

El vestido, de líneas limpias y corte helénico, combinaba sencillez y fuerza. Una pieza atemporal y serena que, lejos de buscar artificios, hablaba de amor por los detalles bien hechos. Según la propia Noelia: “Quería un vestido que no compitiera con el paisaje, que lo acompañara. Que me acompañara a mí”. El estilismo se completó con sandalias blancas de Lily and You, joyas discretas de Dinh Van Paris y un beauty look muy natural, obra de Pablo Robledo para Dior Beauty y Rowenta. “Ese día no quise parecer otra. Solo quería ser yo”, confesó emocionada en redes sociales.

El enlace, organizado por las hermanas Lidia y Patricia Gómez, expertas en bodas de lujo y fundadoras de Weddings With Love, fue un reflejo del gusto refinado de la pareja: una celebración sin artificios, donde cada elección tenía un significado profundo. Con este look nupcial, Noelia López ha demostrado que la verdadera elegancia está en la autenticidad.