Nos ha enamorado este look de noche de Anna Padilla con pantalón dorado, la tendencia viral del momento

Anna Padilla es toda una referente en el mundo de la moda, pues son muchas las chicas que la siguen en su perfil de Instagram para buscar inspiración a la hora de crear sus propios looks. Ella tiene un estilo de lo más 'casual', sencillo y muy en tendencia. Ya vimos durante la Semana Santa este look que llevó Anna Padilla de pantalón vaquero de tiro bajo y camiseta de crochet para una noche en Cádiz con su familia, y es que combinó dos tendencias que están en todas las tiendas y que no nos quitaremos en los próximos meses: el crochet y el tiro bajo en los pantalones. La influencer siempre opta por prendas de lo más sencillas, sobre todo para los días más relajados, como este pantalón de estilo 'boho' anaranjado de lino que ha llevado estos días durante sus vacaciones en la playa, un tono que favorece el tono dorado de la piel y que ella lo ha combinado con un bikini en tendencia esta temporada.

Sea como sea, para una noche de viernes con amigo, Anna Padilla optó por lucir unos pantalones en tono dorado -un imprescindible para esos días en los que queramos arriesgar- junto con un top y blazer en negra, dejando todo el protagonismo del look al pantalón. Una prenda que no pasa desapercibida y que su madre, Paz Padilla, también los lució con unas sneakers blancas y abrigo en negro que llevó durante su viaje a Lisboa con sus amigas de la infancia. Este look de Anna Padilla es un imprescindible en nuestro fondo de armario, ya que es un pantalón que podemos usar tanto para el día a día, como lo llevó su madre, como para ocasiones más especiales.

