Anna Padilla se adelanta al verano con el total look naranja más cómodo que resaltará nuestro primer bronceado

Anna Padilla nos ha creado una nueva necesidad durante sus vacaciones de Semana Santa, que para la mayoría de nosotros se terminaron este lunes. Pero la hija de Paz Padilla no ha sido la única que ha aprovechado para descubrirnos las últimas tendencias de cara a esta primavera 2023. En esta larga lista de rostros conocidos con mucho estilo destacan Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, que se han escapado unos días a Caribe y Miami; Aitana que se ha puesto el vestido de punto más sexy en República Dominicana durante su romántico viaje junto a Sebastián Yatra o Amelia Bono, que ha confirmado en Marbella que este conjunto de rayas de Zara es el que se llevará esta primavera con botas cowboy. Pero Anna Padilla, que está pasando unas semanas de desconexión en Cádiz junto a varios amigos y su novio, Mario Cristóbal, ha sido la única en adelantarse al verano con un total look naranja, el más cómodo, de pantalón de lino y bikini con el que podremos resaltar nuestro primer bronceado. La influencer catalana, que se ha convertido en una verdadera referente de estilo en Instagram, donde su cuenta ya supera los 802.000 seguidores, después de haber combinado las tendencias más virales de esta temporada -los pantalones vaqueros y las prendas de crochet- en un único look que no ha pasado desapercibido y haber revolucionado las redes sociales con el vestido midi de Zara que no va a tardar en agotarse en las tiendas, ahora nos muestra en su última foto el total look naranja, el más cómodo, de pantalón de lino y bikini con el que podremos resaltar nuestro primer bronceado.

Porque sí había dudas, el lino será la gran tendencia esta primavera 2023. Y si todavía no te lo crees, solo tienes que prestar atención a todas las referentes de estilo que ya lo han lucido en sus mejores looks: desde Tana Rivera en un vestido de lino naranja de Massimo Dutti que eligió para disfrutar de una tarde de toros junto a su novio, el empresario Manu Vega, o Victoria Federica que ha mostrado la camisa de lino blanca de Zara con la espalda descubierta que querremos lucir este verano hasta Belén Rueda, que este Lunes de Pascua ha lucido en 'El Hormiguero' en la presentación de su última película, 'Fenómenas', que verá la luz el próximo 14 de abril. ¿Y qué nos decís del naranja? Es uno de los tonos más populares de esta primavera, sino que se lo digan a Carmen Lomana o la mismísima Reina Letizia, que rescató de su armario su conjunto de Zara favorito.

Pantalón Lino Naranja, de No Ni Na (39, 95 euros)

Pantalón naranja de lino de No Ni Na. No Ni Na

Bikini Balconnete Apricot de Robin (74, 90 euros)

Bikini naranja de Robin. Robin

Y así lo confirmaba Anna Padilla este lunes con su último total look naranja con el que se adelantaba totalmente al verano. Una combinación infalible integrada por el pantalón de lino de No Ni Na, la firma que fundó con su madre, y el bikini de del mismo tono Robin. El look más cómodo, sin duda, con el que podremos resaltar nuestro primer bronceado.