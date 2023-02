Paz Padilla tiene el pantalón que está arrasando esta temporada

Si algo caracteriza a la presentadora y persona más icónica, conocida y alegre del mundo de la televisión es, además de por su simpatía y su buen humor, por sus looks tan coloridos, originales y básicos que se convierten siempre en el centro de todas las miradas, y no es para menos. Es amante de los trajes de chaqueta y pantalón, como este tan primaveral en tono rosa fucsia de la tienda de Inditex Zara que lució para un evento muy especial, siendo este un tono que favorece mucho con su color de piel y combinó con unas sandalias en tono nude, o este otro en terciopelo azul de H&M para cenas de Navidad. Comparte muchas prendas de ropa con su hija, la Influencer Anna Padilla, y es que esta tiene un estilo casual pero a la vez tan elegante que ha enamorado a miles de personas en sus redes sociales, como este look de pantalones de cuero en blanco y jersey negro que fácilmente podría usar su madre, aunque la joven apuesta más por un estilo más arriesgado, como este jersey con aperturas que gustó tanto en su Instagram.

Ambas tienen una tienda boutique de ropa y accesorios llamada Noniná Zahara, y es que su amor por la ciudad gaditana, por el mar y la moda hizo que se decidieron por lanzar esta marca cuya filosofía sigue la de ellas mismas: el buen rollo, los colores y la alegría de vivir. Como buenas embajadoras de su marca, usan muchas prendas de las colecciones que van sacando, como los jerséis de lana que tienen en muchos colores o sus bolsos, como el que lució su amiga y compañera de profesión María Pombo hace unos meses.

Paz Padilla con pantalones dorados en Lisboa.

Paz Padilla en Lisboa FOTO: Paz Padilla Paz Padilla

Estos días Paz Padilla ha estado de viaje en Lisboa junto con sus amigas del instituto, disfrutando del buen tiempo, la arquitectura portuguesa y las largas conversaciones entre risas con sus compañeras de vida, como hemos visto a través de su Instagram. La presentadora ha compartido una foto en esta red social en la que aparece con un pantalón que se ha convertido en un must en el armario de todas nosotras, y no es para menos, porque, además de ser elegante y original, combina con todo. Ella lo ha lucido con unas converse en blanco y un jersey y blazer en negro, otorgándole todo el protagonismo al pantalón dorado. Se trata, por tanto, de un conjunto tan básico y diferente que no te quitarás de encima y que podrás encontrar en todas las tiendas fast fashion.