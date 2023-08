Nos hemos vuelto a enamorar del jersey de punto calado más viral de Mango que Anita Matamoros ha metido en su maleta para una escapada a Galicia

Las chicas más pijas,las más estilosas, las que veranean en el norte y las que lo hacen en el sur, deben conseguir, antes de que se agote, el conjunto de punto más viral de Mango que Anita Matamoros ha metido en su maleta para una escapada de fin de semana en Galicia. Entre mariscadas y tardes de sol y viento, la hija de Kiko Matamoros ha aprovechado para ir a la playa de La Lanzada, en O Grove y nos ha vuelto a enamorar con el conjunto de punto de punto más viral de Mango, que nos enseñaba MaríaGarcía de Jaime hace unas semanas. Y es que, aunque entre Ibiza, Tomorroland, el Arenal Sound... Anita Matamoros lleva un verano de lo más movidito, la influencer no pierde, ni siquiera para ir a la playa, el estilo y el buen gusto que la caracterizan. La hermana de Laura Matamoros ha metido en su maleta el jersey punto calado rayas y los shorts punto calado a juego, confeccionados en algodón y poliéster.

Obviamente y, al igual que algunas microtendencias como el Barbiecore o elMermaidcore, que tantos looks (y manicuras) nos han inspirado este verano, este pantalón terminará de llevarse, con la época de playa, hasta el 2024. No obstante, el jersey podremos seguir utilizándolo en otoño porque,spolier, las rayas marineras seguirán estando en tendencia. Podrás crear con él los estilismos más casuales y combinarlo con todo tipo de jeans. Por si te has olvidado, te recordamos que está diseñado como un modelo recto, con cuello barco y manga larga y que, además, es perfecto para todo tipo de cuerpos, ya que también está disponible en talla plus.

Anita Matamoros @anitamg

Jersey punto calado rayas, de Mango (25,99€)

Jersey punto calado rayas Mango

Shorts punto calado, de Mango (19,99€)

Shorts punto calado Mango

Nosotras preferimos no arriesgar y ya hemos pedido este jersey en la web de Mango. Estamos impacientes de que nos llegue para poder estrenarlo ya.