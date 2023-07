Laura Matamoros nos conquista con un vestido lencero muy elegante en marrón chocolate que podrás usar para todo tipo de eventos

Hay algunas piezas de nuestro armario que se vuelven básicas y sin las que no podemos vivir, pues son imprescindibles a la hora de crear un look, salvándonos de cualquier apuro. Son las que forman parte del concepto de 'armario cápsula', que no es más que aquellas prendas clásicas, elegantes y básicas con las que podemos crear un sinfín de looks, ya que combinan con absolutamente con todo. Prendas como unos jeans, una camisa blanca o una gabardina y como ejemplo tenemos a este look tan básico como atemporal de Tamara Falcó compuesto por unos pantalones de pinza, camisa, sneakers y gabardina beige. En verano, nuestras prendas básicas sin las que no podemos estar cambian e incluímos, por ejemplo, los vestidos lenceros. Su tejido hace que no se arrugue y, lo mejor, sientan bien a cualquier tipo de cuerpo, adaptándose a él, creando así una figura muy bonita. Laura Matamoros es una gran amante de este tipo de vestidos y para una ocasión muy especial en el día de ayer optó por un vestido lencero de tirantes en marrón chocolate, un tono que favorece mucho a las chicas morenas y que promete convertirse en el tono de la temporada.

Los vestidos lenceros pueden ser usados para todo tipo de eventos, dependiendo de los accesorios que llevemos. Por ejemplo, podemos lucir nuestro vestido lencero en el color que prefiramos para el día a día junto con unas sandalias de tiras tipo romana junto con un bolso todoterreno y unos pendientes maxi a todo color o para ocasiones más especiales como bodas informales o una noche con amigas, llevando nuestro vestido lencero favorito con unas sandalias de tacón y un bolso mini. Para el día de ayer, Laura Matamoros optó por un vestido lencero en marrón chocolate con unas sandalias de tacón en el mismo tono, un bolso mini en rojo y, como toque final, unos brazaletes dorados. Sin duda, un acierto absoluto el de Laura Matamoros para una cena de verano.

Vestido lencero, de Mango (25,99 €)

