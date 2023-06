Anita Matamoros se va a Barcelona con la bomber blanca con maxi bolsillos más deseada de Zara

Mientras todo el mundo esperaba que Anita Matamoros apareciera por sorpresa en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo tras las supuestas paces que había hecho con su padre, la influencer nos acaba de dejar claro que no, mostrando en sus Stories que está camino de Barcelona. Es decir que huye de Madrid para no estar ni en la misma ciudad que su padre durante la esperada boda. Pero sin duda, nosotras nos hemos fijado en la bomber blanca con maxi bolsillos más viral de Zara que ha elegido para el viaje. ¿Un guiño blanco a la boda? Llegó el gran día para Kiko Matamoros y Marta López Álamo. La pareja contraerá matrimonio este jueves 2 de junio en la basílica de San Miguel, en Madrid, un esperado enlace al que asistirán numerosos rostros conocidos para celebrar junto a los novios la culminación de un camino que no ha estado exento de obstáculos, polémicas y conflictos. Pero mientras llegan los looks de la invitadas de boda, nosotras nos quedamos con esta bomber blanca de Anita Matamoros.

El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que se trata de la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y Violeta Mangriñán o Alba Díaz son buen ejemplo de ello. Y ahora también Anita Matamoros con esta bomber de Zara en versión blanca. Porque si la bomber blanca se agotó en hora, esta en color negro también. Las chaquetas bomber llevan meses anunciando su regreso y, en Nueva York, han terminado por alzarse como una de las prendas más necesarias de cara a la primavera. Su practicidad es innegable. Es la perfecta chaqueta que llevar cuando ya no hace frío, pero tampoco calor. Es decir, la chaqueta perfecta para empezar este frío junio.

Anita Matamoros con bomber de Zara. @anitamg

Bomber maxi bolsillos, de Zara (69,95 euros)

Bomber maxi bolsillos. Zara

Una bomber maxi con bolsillos de Zara que Anita Matamoros se ha puesto para viajar a Barcelona con un top cortito debajo y unos pantalones de estilo chándal de cintura baja.