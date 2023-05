Anita Matamoros sabe cuál es el conjunto boho que necesitamos para crear los looks más hippies en verano

Anita Matamoros no para de darnos envidia, tanto con sus viajes como sus looks. La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha viajado a Menorca junto a otras amigas como Belén Cortizo o la DJ ibicenca Crsitina Tosio y nos ha enamorado con este pantalón hippie en color verde menta. La influencer nos ha creado la necesidad de hacernos con este comodísimo pantalón de la firma portuguesa Welcome To The Love Club. Se trata del modelo Green Garden, confeccionado completamente en rayón, con una claqueta a juego, disponible también en naranja, azul, amarillo y blanco e ideal para crear el look boho perfecto (estilo en el que Sara Carbonero es la experta) completándolo con este sombrero con el que la influencer ya nos conquistó en más de una ocasión.

Anita Matamoros nos ha mostrado el conjunto al completo, con la chaqueta anudada en el vientre y combinado con un bikini blanco. Sin embargo, en esta ocasión, la influencer ha evidenciado la versatilidad de este look combinando el pantalón con un top blanco de algodón sin mangas y con las New Balance 550, en color blanco y verde oscuro. En lo que se refiere a la parte de arriba, se nos ocurre que podría combinar a la perfección con unos shorts, un maxi cinturón y el mismo top de Anita para crear un outfit más festivalero o actuando como una sobrecamisa, decorando un vestido largo como este que Alba Díaz lució en el Lago di Como o como el vestido de cut out marrón con el que la hija de Vicky Martín Berrocal nos sorprendió la semana pasada para pasear por Madrid.

Conjunto Green Garden, de Welcome To The Love Club (89€)

Conjunto Green Garden Welcome To The Love Club

New Balance 550, de AW Lab (150€)

New Balance 550 AW Lab

Independientemente de las infinitas combinaciones que se nos están ocurriendo de cara al verano, ya tenemos claro que este conjunto va a ser muy útil y socorrido de cara a crear nuestros looks más veraniegos y playeros este año.