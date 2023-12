Nos rendimos ante el espectacular vestido negro cut out de Paula Echevarría ideal para eventos de noche

Paula Echevarría es una diosa y lo sabe. Cada semana nos deja boquiabiertos con un nuevo look, y esta vez, no es para menos. Si bien hace unas semanas veíamos a Paula Echevarría con un mini vestido dorado muy atrevido de palabra de honor, en el día de ayer, durante su aparición semanal en un programa de televisión, volvía a sorprendernos con un espectacular vestido negro con mucho volumen, apertura lateral muy sexy y escote de palabra de honor. Como detalle, en el pecho con cortes 'cut out' y unos broches de labios, algo muy original y diferente que no estamos acostumbradas a ver. Se trata de un vestido que no ha dejado indiferente a nadie y que, seguramente, muchas de sus seguidoras querrán usar en estas fechas tan señaladas. Paula Echevarría es una gran amante de los vestidos, sobre todo para ocasiones especiales, como este vestido de estampado animal print que Paula Echevarría lucía este verano durante sus vacaciones, un modelo asimétrico en las mangas y corte 'cut out' en el vientre, así como una cola en la falda.

La celebritie es pura inspiración a la hora de vestir, pues son muchas chicas amantes de la moda que la siguen como referente en su día a día, pues la joven tiene un estilo de lo más sencillo, natural y muy elegante, sumándose a aquellas tendencias que van acorde a su personalidad. Por ejemplo, fue la pionera en llevar el tank top, el cual conjuntó junto a unos pantalones negros y una gorra, siendo el puro protagonista la camiseta, una pieza de fondo de armario blanca con el símbolo de Loewe, o este otro vestido negro al que Paula Echevarría recurre en numerosas ocasiones por su versatilidad y comodidad, ya que este tipo de prendas admite un sinfín de combinaciones y puedes adaptarlo tanto para el día a día, como hizo Paula Echevarría, como para ocasiones más especiales, añadiendo unos stilettos y una blazer oversize. Como vemos, el estilo de Paula Echevarría es muy versátil y se adapta según la ocasión. En el día de ayer, la celebritie deslumbraba con ese vestido de gala negro de gran volumen y escote de palabra de honor.