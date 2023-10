Paula Echevarría sabe que el negro nunca falla y nos lo demuestra con vestido ajustado de Stradivarius y cazadora de cuero

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La celebritie nos ha dado una lección de estilismo y saber estar con un look de lo más sencillo, básico y elegante a partir de prendas que se configuran como parte del 'armario cápsula' que todas debemos tener en nuestro fondo de armario cada temporada. ¿Qué es el armario cápsula y por qué estas prendas de Paula Echevarría forman parte de este concepto? Son prendas básicas, sencillas y en colores neutros con las que puedes hacer un sinfín de looks y no caer en la monotonía, aquellas piezas con las que te sientes tú misma y sabes que las vas a usar en muchas ocasiones y por mucho tiempo. Prendas como una gabardina, una camisa de rayas azul y blanca, unos jeans o, como es el caso de Paula Echevarría, un vestido negro ajustado de manga larga de Stradivarius y una chaqueta de cuero -esta está muy en tendencia esta temporada-, además de unas sneakers blancas. Este look de Paula Echevarría es un fondo de armario que podemos usar en un sinfín de ocasiones, dependiendo de lo accesorios que escogemos pues ella ha optado por accesorios sencillos como pendientes pequeños y manicura nude pero, si quieres crear un look de noche, apuesta por unos stilettos en un color llamativo y acompáñalo con un bolso mini en el mismo tono.

Paula Echevarría tiene un estilo muy cómodo, sencillo y muy arriesgado, apostando por prendas muy en tendencia que siguen su estilo. Por ejemplo, fue de las primeras en usar el tank top, la prenda más icónica del verano, apostando por un tank top blanco de Loewe que Paula Echevarría combinó con un pantalón negro, chaqueta negra y gorra. El mismo tank top que lució Victoria Federica para celebrar su 23 cumpleaños en Madrid junto a sus amigos en uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad. Si echamos un vistazo a sus redes sociales, Paula Echevarría es una gran amante de los vestidos midi, y es que, si bien durante el verano apuesta por vestidos más coloridos, como este vestido midi flúor que Paula Echevarría combinaba con sandalias de tacón, durante el otoño e invierno prefiere prendas más neutras, como por ejemplo el vestido mini negro que Paula Echevarría lucía junto con unas botas cowboy en el mismo tono, un look perfecto y elegante para todo tipo de ocasiones. Para el día de ayer, Paula Echevarría apostaba por un 'total look' negro muy básico compuesto por un vestido ajustado negro y una chaqueta negra, un look muy neutro que no ha pasado desapercibido en redes.

Vestido largo abertura, de Stradivarius (22.99 €)

Vestido largo abertura Stradivarius

Cazadora biker efecto piel, de Stradivarius (29,99 €)

Cazadora biker efecto piel Stradivarius

Un look muy sencillo, básico y todoterreno para el día a día.