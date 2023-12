Paula Echevarría se convierte en una diosa con un impresionante y original vestido mini dorado

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. Nos ha enamorado con un espectacular vestido dorado que ha llamado la atención de todas sus seguidoras, pues no estamos acostumbradas a verla así de llamativa y especial. Se trata de un vestido muy corto y con escote de palabra de honor que deja entrever el cuello y las clavículas, lo que permite que se vea mucho más estilizada y, más aún, al llevar una coleta alta. La celebritie es una gran amante de los vestidos y así lo podemos comprobar con todos los que nos muestra en sus redes sociales, como este mini vestido lila de corte 'cut out' que Paula Echevarría lucía durante su programa de televisión cada sábado en directo, un modelo con una cola en el lateral que fácilmente podríamos usar de cara a fechas señaladas esta Navidad. Otro de los looks que nos ha dejado estos últimos meses tan elegantes ha sido este vestido rosa pastel que Paula Echevarría lucía durante sus vacaciones en Octubre en República Dominicana. Una vez más, Paula Echevarría derrocha glamour por los cuatro costados y defendía su look a la perfección, un vestido solo apto para chicas amantes de la moda que les guste arriesgar y jugar con la moda, pues es un vestido que no pasa desapercibido, estés donde estés.

Sin embargo y, pese a que Paula Echevarría derroche elegancia y sofisticación de cara a evento más especiales, apostando por vestidos muy originales, para el día a día, la celebritie opta por prendas más sencillas, básicas y cómodas, pues fue una de las primeras en usar el tank top este verano, prenda que no nos hemos quitado durante los últimos meses y ella combinaba su tank top blanco de Loewe junto con unos pantalones anchos negros y gorra, creando un outfit que todas las amantes de la moda decidieron copiar. De cara a looks más invernales, Paula Echevarría apuesta por prenda más discretas y elegantes, como este look de pantalón pitillo, botas altas y blazer gris que Paula Echevarría lucía para una tarde con amigas en la gran ciudad. Sin más que añadir, el estilo de Paula Echevarría es, como era de esperar, cuanto menos elegante y muy sofisticado, apostando por piezas originales y atrevidas que usa en momentos puntuales.

Un look perfecto para ocasiones muy especiales.