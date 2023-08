Nos ha enamorado el vestido de red, con transparencias y flúor de Paula Echevarría ideal para las noches de verano

Paula Echevarría es, sin duda, una de las celebrities más codiciadas e icónicas de nuestro país, y es que, además de tener una simpatía que la caracteriza y que la convierte en una de las más queridas, tiene un estilo que no pasa desapercibido. Paula Echevarría es pura moda, pues se adelanta a aquellas tendencias que nuestras tiendas de moda favoritas lanzan al mercado cada temporada, haciéndose con aquellas prendas que prometen hacerse virales e inspirando a todas sus seguidoras a la hora de crear sus propios looks. Ella tiene un estilo de lo más sencillo, básico y muy cómodo, como por ejemplo este look que lució hace unos meses de tank top blanco -la tendencia del momento- junto con unos pantalones de pinza y una gorra, un look de lo más casual para una tarde de vacaciones en el norte o para la entrada del otoño, el cual está, muy a nuestro pesar, a la vuelta de la esquina. Sin embargo y, pese a que en su día a día escoja prendas todoterreno, Paula Echevarría luce espectacular en ocasiones más especiales, escogiendo aquellos looks que más le favorecen y estilizan. Es el caso del día de ayer, la celebritie posteaba una foto de sus vacaciones en las que se le veía con un espectacular vestido de red -siguiendo la tendencia más icónica del momento- largo, de tirantes finos y de tonos que favorecen el tono bronceado de la piel.

Cuando hablamos de moda, durante los meses de verano, a todas las grandes amantes de la moda nos gusta arriesgar más, vistiendo con aquellas prendas con transparencias, colores flúor y sexis. Las transparencias se han vuelto a poner de moda gracias a la tendencia más viral de la temporada, la tendencia MermaidCore, que no es más que prendas que siguen la estética de la película de 'La Sirenita', con motivos marineros: conchas, red, estrellas de mar y tonos celestes, corales y blancos. Si bien quizá la tendencia Barbiecore se ha posicionado como la más viral -y con razón-, esta no ha pasado de puntillas este verano. Paula Echevarría, que es una gran amante de la moda, posaba espectacular en el día de ayer con un vestido que podríamos decir que aúna las dos tendencias que se han viralizado este verano. Se trata de un vestido con transparencias y de crochet en tonos anaranjados y rosas, de tirantes finos y con terminados en flecos que deja entrever el cuerpo, por lo que ella ha optado por lucir ropa interior en rosa fucsia, potenciando así el tono bronceado de la piel. Estos tonos favorecen mucho a las chicas morenas, ya que, por su tonalidad flúor, hace que el bronceado de la piel que hayamos obtenido durante nuestras vacaciones de verano, se eleve. Pero, si prefieres no usar colores tan vibrantes, el blanco, el celeste e incluso el coral también elevará tu tono dorado de la piel, así que solo tienes que escoger aquellas prendas de tu armario en estos colores para lucir espectacular. Siguiendo con ambas tonalidades que conforman el look de Paula Echevarría, ella optaba por llevar en los pies unos tacones en rosa y, como accesorios, un bolso mini anaranjado. En cuanto a las joyas, optaba por unos maxi pendientes en dorado, un acierto absoluto. La celebritie arriesgaba con este espectacular vestido 'made in Portugal' flúor, con transparencias y de red y ganaba -como siempre-.

Vestido Martina, de Caio Collection (179,00€)

Vestido Martina Caio Collection

Se trata de un vestido de lo más icónico que puedes lucir para ocasiones más especiales en las noches de verano.