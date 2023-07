Nos quedamos boquiabiertos con el vestido de animal print y 'cut out' de Paula Echevarría

Los vestidos son la opción perfecta cuando no sabemos qué prenda ponernos porque nos valen para cualquier ocasión, ya sea para el día a día como para ocasiones especiales. Si bien durante los meses de invierno optamos por los vestidos de punto, como por ejemplo este vestido de canalé de Amelia Bono en negro, ideal para ocasiones más especiales combinado con una blazer oversize, en verano siempre optamos por vestidos más fluidos y fresquitos, como este vestido mini de Zara de Rocío Osorno, un vestido que parece que se convertirá en viral este verano, y es que este podemos usarlo para todo tipo de ocasiones, sobre todo para las tardes frente al mar. Sin embargo, para looks de noche, nuestras influencers nos muestran sus vestidos de noche más elegantes y perfectos para una cena o una salida de noche con amigas, como por ejemplo este vestido blanco de Zara 'cut out' de Alba Díaz, una opción muy arriesgada y sexy que se convertirá en el centro de todas las miradas. En relación a looks ideales para las noches de verano,Paula Echevarría ha conquistado sus redes con un vestido en animal print de corte 'cut out' y asimétrico, una pieza que ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos.

Los vestidos 'cut out' son una tendencia que parece que se va a quedar en nuestro armario varias temporadas más, y es que este tipo de corte sienta fenomenal a todo tipo de cuerpos, ya que crea un efecto óptico de piernas más largas, así que es una opción perfecta para todas aquellas que quieran verse más estilizadas. Sin duda, Paula Echevarría es la reina de las tendencias, ya que se adelanta a ellas, siendo toda una inspiración a todas sus seguidoras. Ya nos adelantó que el tank top se convertiría en la prenda estrella del verano con este look de Paula Echevarría de tank top blanco con pantalones de pinza. En esta ocasión, la celebritie ha optado por un vestido de animal print asimétrico con una sola manga, de corte 'cut out' y falda también asimétrica y con volantes, siendo la parta de delante mucho más corta que la de detrás. Como complementos, Paula Echevarría lleva unas sandalias de tiras de tacón en negro y un bolso mini también en el mismo tono. Se trata de una opción muy sexy, arriesgada y elegante para ocasiones especiales.

Wild dress, de Fetiche Suances (169,95€)

Paula Echevarría arriesgaba y ganaba con este espectacular vestido animal print que no ha pasado desapercibido en redes.