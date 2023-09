Paula Echevarría nos sorprende con este maxi vestido made in Spain (ahora rebajado) de lo más veraniego de corte 'cut out' y estampado floral

Paula Echevarría nos ha vuelto a conquistar con uno de sus looks. Ella, que es amante de los vestidos, lleva enseñándonos sus favoritos durante todo el verano, demostrándonos que los vestidos largos son la opción perfecta para todo tipo de ocasiones, desde para una cena con amigos en el chiringuito de playa de cualquier ciudad de España, como este vestido de red que Paula Echevarría lucía en tonos flúor, rosa y naranja y terminado en flecos, hasta este otro vestido 'cut out' que Paula Echevarría nos conquistó de animal print y corte 'cut out' para un concierto con amigos en Starlite, Marbella. Sin embargo, para el día a día, la celebritie apuesta por prendas más básicas, como el vestido de corte sirena que Paula Echevarría lucía también durante sus vacaciones, el cual sigue la tendencia 'Mermaidcore' y que acompañó con unas sandalias planas, el calzado por excelencia de cualquier chica amante de la moda. Sin duda, Paula Echevarría tiene un estilo de lo más básico, sencillo y muy en tendencia, pues fue una de las primeras en apostar por el tank top, la camiseta más versátil que podemos tener en nuestro armario, y es que Paula Echevarría lució su tank top blanco de Loewe junto con unos pantalones de pinza y una chupa de cuero, el mismo tank top que llevó Victoria Federica este viernes para celebrar su 23 cumpleaños. Para esta ocasión, la celebritie apuesta por un vestido maxi de estampado floral y de corte 'cut out' de una firma española que nos evoca al verano y a la primavera. En estos días en los que pronto se aproxima el otoño, nunca está de mal recordar los días más calurosos del verano.

Paula Echevarría es toda una inspiración para muchas de sus seguidoras pues, con más de tres millones de seguidores, la celebritie se ha convertido en toda una referente dentro del mundo de la moda. Este vestido que lleva en el día de hoy aúna tres de las tendencias que hemos podido ver este verano, pues los vestidos maxi son un imprescindible en nuestro armario y, combinado con el corte 'cut out', el cuál ha sido el más icónico, como este vestido 'cut out' de Alba Díaz en blanco y mini, y el estampado floral, hacen que este vestido sea todo lo que necesitamos en nuestra vuelta a la rutina. Podríamos combinar esta prenda con unas sandalias de tacón sensato en beige o, si lo preferimos, con unas alpargatas de cuña, ya que el tiempo todavía nos lo permite. Como accesorios, podríamos apostar por un bolso en tono neutro y joyas doradas. Este vestido es todo lo que necesitamos para comenzar septiembre con buen pie, y, lo mejor, está actualmente rebajado, por lo que podemos invertir en este básico de fondo de armario tan atemporal como elegante. Sin más, un acierto absoluto el de Paula Echevarría para los primeros días de septiembre.

Vestido cut out Marty, de Antik Batik (178,50 €)

Vestido cut out Marty Antik Batik

Un modelo de lo más primaveral, este vestido de Antik Batik es todo lo que necesitamos para que el otoño no se nos haga tan gris.