Nos vamos directas a Primark a por el vestido de escote Bardot y 'efecto tipazo' de la nueva colección de Paula Echevarría

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer, sacar una nueva colección de verano con Primark que se va a agotar rápidamente, porque nosotras ya lo necesitamos todo, sobre todo este vestido de escote Bardot de tul de lo más tendencia, y además, de efecto tipazo. Pocas mujeres pueden presumir de haber dado nombre a una tendencia, pero Brigitte Bardot es una de las afortunadas. Ella dio nombre a este escote que deja los hombros al aire y recorre el cuerpo de la mujer por encima del pecho. Un escote que desprende sensualidad, estiliza y hace poderosa a la mujer. Y esta temporada ha vuelto a nuestra armario con más fuerza que nunca, y las mujeres que mejor visten ya han sucumbido a esta tendencia. Una silueta realmente favorecedora que no hemos dejado ver desde entonces y por la que han sentido predilección actrices como Julia Roberts y royals como Lady Di y que ahora es Paula Echevarría la que lo luce con este vestido de su nueva colección con Primark.

En esta nueva cápsula de verano destacan los tonos tierra, que se convierten en la opción preferida para conquistar todos los looks de esta temporada. Las piezas sencillas y de carácter atemporal, que protagonizan esta colección, son clave para crear el armario perfecto para el día a día y, además aportan un toque de elegancia y sofisticación. Una colección muy completa en la que puedes encontrar looks que desafían todos los códigos. Se caracteriza por su energía desenfadada, con vestidos fluidos, total looks monocromático, el twin-set renovado, o el traje de tres piezas con bermuda, una de las grandes apuestas de esta temporada. Cada una de las piezas muestra fluidez y simplicidad. Pero sin duda, nosotras nos hemos enamorado de este vestido que nos parece el diseño perfecto para las noches de primavera y verano que tenemos por delante, ya sea para un evento más formal combinado con sandalias de tacón o para una salida con amigas con unas botas cowboy o de tacón. Lo que está claro es que el vestido de Paula Echevarría es versátil y perfecto para lucir tipazo.

Paula Echevarría con su nueva colección de Primark. Primark

¿Las prendas más destacadas de la colección? Una selección de vestidos perfectos para las noches de verano. Lentejuelas, flecos, drapeados que cobraran especial importancia. Complementos de rafia y crochet grandes protagonistas de la colección. Destacan los maxibolsos, las joyas XXL, las chunky sandals y las cuñas que prometen elevar cualquier look. La colección de Paula Echevarría x Primark está compuesta por más de 70 prendas y accesorios. Y nosotras los necesitamos todos.