Paula Echevarría se ha olvidado de sus botas por las alpargatas de cuña más alta que son primavera (y moda)

No todo es Feria de Abril y los looks del 'pescaíto', y Paula Echevarría nos ha traslado directamente a Ibiza y al verano, con este look que ha elegido para celebrar el tercer cumpleaños de su pequeño Miguel. Y para este sábado de celebración en casa, la actriz asturiana ha optado por lucir un vestido negro de estilo ibicenco, y ha sacado ya del armario las alpargatas de cuña más alta que siempre cambiamos por nuestras botas favoritas, cuando llega el buen tiempo. Es el calzado estrella de la primavera y del verano, lo sabemos todas y también Paula Echevarría que por ellas hasta se ha olvidado de sus zapatillas favoritas. Es el calzado estrella del verano y además perfecto para crecer hasta 13 centímetros y ir muy cómoda. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y la Reina Letizia y Amelia Bono lo saben.

Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano. Y después de ver el look de Paula Echevarría vamos a sacarlas ya del armario para lucirlas por Madrid con todos nuestros estilismos de primavera. Y además, son perfectas para las chicas bajitas como nosotras o la actriz.

El look de Paula Echevarría. @pau_eche

Un look de cumpleaños con el que Paula Echevarria nos ha trasladado directamente al verano en Ibiza, desde su casa en Madrid,