Paula Echevarría también ha metido en su maleta de viaje a Asturias los pantalones de leopardo más tendencia de la primavera

Hablamos del estampado más controvertido de la historia de la moda, ese que amas o odias, pero que parece que inevitablemente todas hemos caído en la segunda opción esta temporada. Y lo dice una que aquí escribe que siempre había jurado y perjurado no añadir nunca una prenda de leopardo a su armario, por ser de lo más choni, y ahora estoy totalmente obsesionada. Sí, estamos hablando del estampado de leopardo que es el gran protagonista de la temporada, y si no que se lo digan a Paula Echevarría que ha metido unos pantalones de 'animal print' en su maleta de Semana Santa a Asturias, después de pasar unos días en Málaga. Y para ejemplo, la fotografía de la actriz asturiana coincidiendo con una amiga en lucir los pantalones más virales de la temporada. Lo que decíamos, han pasado de ser chonis, a amados por todas. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y ahora es Paula Echevarría en su vuelta a casa.

Eso sí, sus pantalones de leopardo no son los de Zara, pero por si estáis tan obsesionadas como nosotras con este estampado, la marca de Marta Ortega acaba de lanzar dos vestidos este lunes que son una maravilla. El estampado de leopardo ha vuelto pisando fuerte después de ser una de las grandes insignias de Dolce & Gabbana. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada se ha enfatizado en los outfits de día y de noche.

Paula Echevarría y su amiga, con pantalones de leopardo. @pau_eche

Además, y por si fuera poco el boom de esta tendencia, va Marta Ortega y se pone un modelo que nos hizo pensar que, próximamente, llegarían a Zara. Y ha ocurrido. Un pantalón que se agotó en cuestión de horas porque a las siete de la madrugada ya no quedaba ninguna talla y que ahora tiene lista de espera. Pero que la amiga de Paula Echevarría ya se ha hecho con ellos.