Nos vamos directas a Zara a por la bomber de lentejuelas que Violeta Mangriñán combina con pantalones plateados para un look perfecto de festival

Que las bombers son máxima tendencia lo sabemos todas, lo que no sabíamos es que necesitábamos una bomber de lentejuelas hasta que hemos a Violeta Mangriñán con esta chaqueta de Zara por las calles de Nueva York. Porque mientras en España solo hablamos de Ana Obregón en la Feria del Libro, de Teresa Urquijo en los toros o de las botas más altas de Georgina Rodríguez, Violeta se ha ido a Nueva York con HBO para celebrar los 25 años de 'Sexo en Nueva York'. Sí, amigas, nosotras también nos acabamos de sentir muy mayores al leer lo de los 25 años. Pero oye, que aún tenemos edad para copiarle a Violeta Mangriñán este bomber de lentejuelas de Zara que ella ha combinado con pantalones plateados también de la marca de Inditex. Un look de 10 para ser la reina de todos los festivales de verano.

No hay día que Violeta Mangriñán no nos cree una nueva necesidad de moda, eso lo tenemos claro y más después de ver el último look que se ha marcado por las calles de Nueva York con esta bomber de lentejuelas lila de Zara que ya ha hecho que se agote en la web de la marca de inditex, y no nos extraña porque el 'efecto Violeta' siempre hace de las suyas. Porque si las bombers son máxima tendencia de nuevo esta primavera, el estilismo que se acaba de marcar Violeta es perfecto para todos los festivales de verano. Porque a la vez que la bomber le da ese punto más casual, con lentejuelas y pantalones plateados tiene ese toque más glamuroso y festivalero. Por no hablar de sus maravillosos tacones lilas.

Violeta Mangriñán con bomber Zara. @violeta

Bomber lentejuelas, de Zara (79,95 euros)

Bomber lentejuelas. Zara

Una bomber de lentejuelas en lila de nueva colección de Zara de cuello redondo y manga larga acabada en elástico con bolsillos en delantero que además también está disponible en otros colores y con la que Violeta Mangriñán se ha marcado un lookazo de lo más festivalero.