No hay vestido más corto (ni más básico) que este que ha llevado Georgina Rodríguez con botas metalizadas para el cumpleaños de su hija en Madrid

Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo ya sea en Madrid o en Arabia. Y ahora lo ha hecho desde su casa en Madrid para celebrar el cumpleaños de su hija después de acudir a la graduación de su herman. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal. Primero fue con los jeans pitillo a lo Paula Echevarría y las botas mega altas, y ahora es con el vestido más corto y sensual que podemos llevar este verano 2023 para nuestras citas o salir de fiesta con amigas. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que vimos en su primera temporada del reality de Netflx y del que estamos deseando ver la segunda parte. Porque si ayer vivíamos en bucle con los estilismos más tendencia de Shakira en la Fórmula 1, Tamara Falcó en su nueva despedida de soltera o Paula Echevarría con vestido de crochet, ahora es Georgina Rodríguez con este vestido mega corto y básico para verano con las botas más altas metalizadas.

¿Quién dijo que los vestidos de verano no se llevan con botas? Georgina Rodríguez tiene claro que sí. Georgina Rodríguez no solo acumula millones de fanáticos en sus redes sociales, gracias a un estilo muy propio, sino que su vestidor es residencia de exclusivas prendas de lujo: Gucci, Gaultier, Cavalli… Todos luchan por vestirla. Y ni las normas de Arabia Saudí van a cambiar su estilo tan sexy y llamativo. Su gusto por lo ceñido, unos maquillajes marcados o los vestidos exuberantes al más puro estilo de las Kardashian. Todo eso combinado con las joyas más caras, o unos leggings y unas zapatillas. Gio tiene para todos los gustos y momentos. Y ahora lo ha demostrado con este último look para el cumpleaños de su hija.

Botas altas Alex, de Alexandre Vauthier (810 euros)

Unas botas metalizadas que son máxima tendencia y que nosotras pensaríamos en combinarlas con un estilismo de noche o de festival, pero que Georgina Rodríguez nos ha dejado claro que también se pueden llevar con un vestido básico de verano de día. Ella, fiel a su estilo.