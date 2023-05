Solo pedimos que vuelvan a subir un poco las temperaturas para copiarle a Violeta Mangriñán este lookazo con top y jeans

Violeta Mangriñán ya pasa de las polémicas de la Feria de Abril 2023 con Rocío Osorno y de Vinícius y nos ha vuelto a dejar el contenido que nos gusta en su cuenta de Instagram. Y no solo hablamos de sus looks diarios, también de sus dramas del primer mundo y desastres varios, porque con ese Violeta nos representa a todas y se sale de esas idealización de las redes sociales tan poco real. Y tenemos claro que podríamos ser cualquier de nosotras metiendo la pata en nuestra vida. Pero hoy nos hemos enamorado de este look con todo el rollo que se ha marcado con crop top de Loewe y vaqueros de tiro bajo enseñado la barriga y con una biker oversize y gorra, para darle todo el rollazo. Porque hoy no todo puede ser Marta Lozano y Marta Díaz en Cannes, o Ana Soria en 'El Hormiguero', también Violeta Mangriñán tenía que dejarnos uno de sus looks que tanto echábamos de menos.

Triunfó el verano pasado, pero parece que llegó para quedarse. Sí, estamos hablando del 'tank top' más viral de la temporada pasada, y que Paula Echevarría nos ha dejado claro que este verano seguiremos llevando. Sí, estamos hablando del 'tank top' y Victoria Federica fue una de las primeras en llevarlo y de Loewe. Pero ahora es Violeta Mangriñán la que lo lleva en su versión más crop para enseñar abdomen y mostrar tipazo con unos jeans negros de tiro bajo. ¿Aún no sabes lo que es un 'tank top'? Si por este nombre no sabes a qué nos referimos, seguro que si decimos ‘camiseta interior’ viene a tu mente esa clásica prenda ajustada, sin mangas, con escote redondo y, casi siempre, de canalé y algodón. Sí, ese que nuestras madres nos ponían de pequeñas para ir al colegio debajo de la sudadera, y que fue la prenda estrella de los 90 y los 2000 y que ahora estrellas como Bella Hadid o Kendall Jenner lo han recuperado. Eso sí, si hubo alguien el pasado verano que no se lo quitó en nuestro país, esa fue Victoria Federica.

Un top que Violeta Mangriñán ha combinado con todo el rollazo del mundo con unos jeans negros de tiro bajo, una biker y una gorra.