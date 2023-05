Nuestra primera vez en Eurovisión, y ahora entendemos porque los eurofans españoles repiten año tras año

Tres días en Liverpool han dado para mucho. O mejor dicho, tres días viviendo Eurovisión 2023 desde dentro y descubriendo todos sus secretos, dan para mucho. Todo empezó el viernes muy temprano para volar desde Madrid a Manchester, y de ahí, un transfer hasta Liverpool. Toda una aventura, mi primera vez cubriendo y viviendo el Festival de Eurovisión, para una niña que a los cinco años ya se encerraba en su habitación con TVE puesto en la televisión cada mes de mayo para escuchar a Urribarri y soñar ser como él algún día. Y casi 30 años después, el sueño se ha cumplido, y todo gracias a Baileys, patrocinador oficial del Festival de Eurovisión 2023, que nos ha llevado a vivirlo (y sentirlo) de primera mano junto a un grupo de influencers. Sin duda, una experiencia diferente y única, que nunca olvidaré. Porque además, los periodistas estamos acostumbrados a viajes de prensa siempre con nuestro gremio, y ver como trabajan estos creadores de contenidos, también ha sido de lo más enriquecedor para nosotros. Desde Edgard de @Sensillocons, a los chicos del podcast de 'Reyes del Palique' o Ricky Merino de 'Operación Triunfo'. Y os puedo asegurar, que ahora entiendo a los eurofans que repiten año tras año, porque como periodista, nunca he cubierto un evento con tan buen ambiente, tanta unión y hermandad entre todos. Nada que ver con una final deportiva o cualquier concierto donde siempre hay discusiones entre los asistentes por esperar una cola o no estar en tu asiento. En Eurovisión todo es buen rollo, color y lentejuelas. ¡Viva Eurovisión!

Pero Baileys no solo nos llevó a ver la gran final de Eurovisión 2023, también a un tour por todo el backstage el día previo, donde pudimos descubrir todos los secretos de Eurovisión. Dale al play, si quieres alucinar con todo lo que se cuece detrás de un evento así. Solo os daré un dato, hay más cámaras que en unos Juegos Olímpicos. Casi nada.

Eso sí, si en algo estaban de acuerdo todos los eurofans con los que hemos podido hablar estos días, es que de todas las finales que habían asistido, Liverpool es la ciudad que más se ha volcado y más ha acogido a Eurovisión. Ya lo decía el lema de este año, 'united by music'. Una unión que no solo se vivía en las calles, en el 'village' para los eurofans, también en el Liverpool Arena para la gran final con más de 10.000 personas y una organización maravillosa en todo momento. Por no hablar de las entradas que nos consiguió Baileys, para ver la final al ladito del escenario y pudiendo ver como subían y bajaban todos los representantes y los nervios previos.

Y si no había sido bastante shock todo lo que hemos vivido en Eurovisión, la sorpresa final, encontrarnos con los padres y familiares de Blanca Paloma justo antes de volvernos a España. Ellos están orgullosos, y nosotros también. No hay cinco puntos del público que empañe lo bien que ha representado a todo un país con su maravillosa voz, su corazón enorme y esa gran sonrisa con la que ha conquistado a todos en Liverpool. Gracias Baileys, gracias Eurovisión y gracias eurofans. Sin duda, volveremos.