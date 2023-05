Blanca Paloma, una arquera 'fashion' que toma Eurovisión 2023 en Liverpool

Ya podemos decir que Blanca Paloma ha enamorado a Europa entera, sin excepción, vestida de arquera en Eurovisión 2023. Tras una larguísima espera, no apta para los más impacientes, los focos del Liverpool Arena, donde estaba previsto que se desarrollara el Festival de la Canción de Eurovisión, se han encendido por fin este sábado a las 21.00 horas para acoger la esperada gala final. Aunque, para qué mentir, no hemos tenido que esperar demasiado, tan solo siete actuaciones que se han pasado volando, para que Blanca Paloma, la representante española en esta edición, se subiera al escenario para llenarlo de arte con su mítico tema ‘Eaea’, una nana que no es más que un sentido homenaje convertido en canción a las abuelas de la cantante ilicitana. Su potente chorro de voz ha sido el verdadero protagonista de la actuación, que se ha aliado a la perfección con una impresionante representación escenográfica. Y en este asunto, su look de arquera, sin cambios y por el que lleva apostando desde el Benidorm Fest, ha brillado con luz propia en el Liverpool Echo Arena. “Creo que refleja muy bien el personaje que he querido crear, una arquera poderosa que lanza flechas de amor directas a los corazones de la gente”, explicaba Blanca Paloma. Una indumentaria insuperable, protagonizada por un corpiño y unos pantalones efecto piel, creada por Raúl Amor, el estilista de la representante española, confeccionada expresamente para la cita de Eurovisión 2023, que no tiene nada que ver con la impresionante capa blanca con la que nos cautivó en la alfombra turquesa hace unas semanas, ni tampoco con la estética que lució Chanel el año pasado en 'SloMo', la canción que se aupó hasta el tercer puesto.

Pero vayamos por partes o mejor dicho de 'los pies a la cabeza', como entrona esa pegadiza canción de Maná y Nicky Jam. Blanca Paloma ha lucido impecable en la gala final de Eurovisión en la interpretación de su ‘Eaea’, que ya se ha erigido como himno nacional, con un pantalón de cuero blanco, que simula la piel de serpiente y está inspirado en el estilo goyesco o torero. La representante española en esta edición de Eurovisión 2023 ha elevado su look de arquera con un corpiño de color granate y esculpido sobre un molde. "Te mudas de piel porque ya no cabes en ella, has crecido como persona, te quitas los complejos, las ataduras, las limitaciones y sigues creciendo como mujer, como artista, como ser humano", explicó Raúl Amor a TVE.

El look de Blanca Paloma, que es una de las grandes favoritas para ganar Eurovisión 2023, lo ha completado un lazo negro que se entrelaza por el brazo de la cantante como símbolo de guerrera. Ahora sí, podemos decir bien alto y llenos de orgullo que una arquera muy ‘fashion’ ha tomado Liverpool y, posiblemente (que por soñar no quede), se lleve a España el triunfo del Festival de la Canción de Eurovisión este 13 de mayo.