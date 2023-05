Blanca Paloma deslumbra en la alfombra turquesa de Eurovisión 2023 con una impresionante capa bordada con un toque muy español

La cuenta atrás oficial para Eurovisión 2023 ya ha empezado con la inauguración oficial y su alfombra turquesa, y Blanca Paloma ha brillado como ella solo sabe para enamorar a Liverpool en una tarde soleada y calurosa. Como dice la delegación española, se han llevado el buen tiempo español a la ciudad inglesa, veremos lo que dura. Blanca Paloma ha desfilado por la alfombra turquesa con un espectacular cuatro piezas en la que destaca una impresionante cola blanca. A dos días para que comiencen las semifinales (el 9 y 11 de mayo), Liverpool ha dado la bienvenida a sus visitantes en su particular red carpet eurovisiva en la que los candidatos y acompañantes se presentan de forma oficial y la representante española ha brillado con todo su arte, aunque el inglés no lo lleve muy bien. La gala se celebrará en el Liverpool Arena y durante estos días ha ido recibiendo a gran parte de las delegaciones, que se han ido subiendo al escenario del recinto para comenzar a realizar los primeros ensayos de las actuaciones. Blanca Paloma ha optado por el look con el que nos conquistó el pasado mes de febrero en el Benidorm Fest, pero con una reinterpretación del mismo. "Se trata de un crecimiento escénico potenciado a nivel visual desde el vestuario y junto con el resto de la propuesta artística", explica Paola de Diego, creadora del concepto. Queríamos mantener el espíritu del Benidorm Fest ya que es la propuesta que ha llevado a Blanca Paloma hasta aquí", cuenta Raúl Amor, estilista de la representante española a RTVE. Y ahora nos ha enamorado con este estilismo con la capa blanca con una paloma bordada como gran protagonista. Porque no solo de la coronación de Carlos III vive Inglaterra estos días.

Y para la alfombra turquesa, Blanca Paloma también ha lucido de la mano de Raúl Amor, la pieza más icónica es la preciosa capa que lleva la firma de Lucía Cano. Bordada a mano, con un contorno de flecos blanco que cae hasta el suelo y aporta al diseño muchísimo volumen, inspirados por una auténtica paloma blanca. Un conjunto que completan unos pantalones de encaje y un bustier embarillado que es otra maravilla.

Y no podían faltar los flecos que caen y otorgan movimiento a todo el conjunto. Un look de lo más español, para conquistar a Europa con todo nuestro arte.