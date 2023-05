EXCLUSIVA: Habla la familia de Blanca Paloma: "Fue la ganadora"

Si es cierto que en Madrid es difícil encontrarse con un exnovio, como se cuenta, quizá esa regla no funcione en Liverpool. Y no lo digo por las exparejas, si no por los desconocidos, que en la ciudad británica que albergó el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 y su final, que tuvo lugar este sábado, nos reconocemos unos a otros por pequeños detalles. Pero nunca imaginé que en mi afán periodístico me toparía cara a cara con los progenitores de nuestra Blanca Paloma, la flamante representante española al Festival.

Acabado el certamen, el domingo por la mañana sólo discurría gente con maletas camino al aeropuerto internacional John Lennon, que se mezclaban torpemente con los habituales turistas de la ciudad de The Beatles. Persiguiendo más testimonios de la mala suerte de Blanca Paloma en la final, que consiguió convencer a los jurados de 37 países para que nos dieran 95 votos y nos colocaran en la casilla de salida para atar un magnífico Top 10 en Europa. Pero el televoto nos jugó una mala pasada y descendimos hasta el puesto 17 de la lista final.

Andaba yo entonces en el 21 de Ranelagh St, junto a un Starbucks, buscando un kiosko para grabar cómo reflejaba la prensa todo lo sucedido anoche. A falta de periódicos, ya daba por perdida la búsqueda hasta el aeropuerto cuando me crucé con nueve incautos ataviados de rojo y con banderas de España. No me resistí y quise saber desde dónde venían para animar a nuestro país y qué les había parecido lo sucedido durante la final.

Con gafas de sol y caras de contentos se presentan como "del Altet". Y cuando quiero darme cuenta tengo delante a "la familia de Blanca Paloma, padre, tíos y primos". Me recupero de la sorpresa: "¿Cómo habéis vivido la sensación, si y los demás lo hemos vivido bien? "Emocionante y súper orgullosos", nos confirma su tía, que matiza que fue "una actuación 10". Sin dudar aseguran que "fue la mejor para nosotros". Sus primos aclaran que para ellos "Blanca Paloma fue la ganadora, para toda España y para fuera de España", y apostillaron, "aunque no lo demostraran".

Con prisa para irse hacia el aeropuerto, siguen explicando que "vocalmente era perfecta. A nivel de espectáculo lo han hecho muy bien, pero vocalmente como Blanca, absolutamente nadie". Les veo alejarse y les deseo un buen vuelo, sabiendo de sobra que son los fans más entusiastas de la ilicitana del corpiño, pero que no les falta razón.