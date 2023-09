La nueva falda denim de Zara es mini, con tachuelas, y Rocío Osorno la combina con las botas más altas

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, o lo que es lo mismo, nos ha vuelto a crear una necesidad de moda con esta mini falda denim con tachuelas, al igual que ayer hizo con el chaleco de brillos de Zara que necesitamos hasta para salir de fiesta. Porque además de combinar con todo, se va a convertir en tu prenda más especial de este otoño. Esta prenda está resurgiendo en todas sus formas, y ha tenido especial éxito entre las estilosas asistentes de la reciente edición de la Semana de la Moda de Nueva York. Los diseñadores también se inclinan por el corte de mangas, ya sea desde el lujo, ya desde su versión más casual. Y este de nueva colección de Zara es un sueño hecho realidad tanto para los amantes del denim como de las tachuelas. Y este look de Rocío Osorno, lo demuestra.

Si el denim es tendencia, este total look de nueva colección de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno es el look perfecto para lucir ya este septiembre y no quitarse en todo el otoño con unas botas altas como ha hecho la diseñadora andaluza. Porque por esta mini falda denim con tachuelas, nos vamos a olvidar hasta de las falda midi y largas vaqueras que no hemos dejado de ver durante todo el año. Una maravilla que necesitamos ya en nuestro armario.

Falda denim tachuelas, de Zara (25,95 euros)

Se trata de esta falda de tiro alto con detalle aplicación de tachas metálicas, efecto lavado y cierre lateral con cremallera de nueva colección de Zara.