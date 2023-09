Tenemos que hablar de la cazadora metalizada que Rocío Osorno se ha comprado en Zara para no pasar desapercida

Las prendas metalizadas son máxima tendencia, y después de ver a Rocío Osorno con este lookazo, no nos cabe ninguna duda. Porque como influencers y diseñadora, la sevillana siempre va un paso más en la moda, y con este estilismo de lo más arriesgado lo acaba de demostrar. No hay tenido bastante con la cazadora metalizada, que también la ha combinado con los pantalones metalizados a juego. Todo en tono plata, eso sí. Las prendas metalizadas son una tendencia absoluta la próxima temporada primavera-verano 2023. Firmas como Miu Miu o Chloé ya han apostado, por ejemplo, por los zapatos plateados, mientras que otras como Gucci, Michael Kors o Valentino lo han hecho por prendas de ropa como faldas o vestidos y por accesorios como bolsos. Y este conjunto de Zara estamos seguras que no lo vamos a dejar de ver este sábado en el Suavest de María Pombo, ya que el dress code es 'galactic cowboy'.

Pero volviendo al conjunto metalizado de Zara, Rocío Osorno nos ha demostrado que no solo nos puede servir para un festival de música o para salir de fiesta, ella ha conseguido hacerlo hasta elegante con su buen gusto y estilo. Los tejidos brillantes ya no se limitan a copar los looks en temporada festiva. Este otoño inundan todo tipo de prendas, desde pantalones a gabardinas, y se convierten en imprescindibles también a plena luz del día, y este estilismo de la sevillana da buen ejemplo de ello.

Cazadora crop metalizada, de Zara (39,95 euros)

Cazadora crop. Zara

Se trata de esta cazadora cropped de Zara de cuello con solapa y manga larga con falsos bolsillos delanteros con solapa y cierre frontal con botones metálicos.