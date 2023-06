Nuria Roca arriesga y deslumbra (literalmente) en 'El Hormiguero' con un pantalón vitamina de más de 500€

Nos hemos enamorado y deslumbrado a partes iguales con este original pantalón en color verde flúor con el que Nuria Roca nos sorprendió ayer en 'El Hormiguero', junto a Tamara falcó que, a pocos días de su boda, se decantó por un look más clásico y apostó por un vestido de su propia colección con Pedro del Hierro. La escritora no deja de inspirarnos con los looks que lleva al programa, lo hizo el lunes estrenando el jersey amarillo con transparencias de Zara (que estamos seguras de que va a ser la compra más viral de este verano) y lo volvió a hacer anoche, impactándonos con estos Wide Leg Pleated Front Trousers de la firma Mira Mikati. Están confeccionados en tejido técnico Kauai de color verde neón como un diseño de pierna ancha, con dobladillos en lo puños, frentes plisados, bolsillos deslizantes y otros dos bolsillos ribeteados en el reverso.

Para rebajar un poco su look, Nuria Roca decidió combinar el pantalón con una camisteta crop de Zara con rayas marineras (que nos recuerda mucho a esta que Carmen Lomana combinó con una falda sueltecita de Zara para crear un look parisino), unas sandalias de la firma Mascaró antiguas y joyitas de Essentiel Antwerp y Andy and Co The Brand, uniéndose a la tendencia de las maxijoyas que nos tiene locas, como estos maxicollares con los que aportar color a todos tus looks este verano. Y es si algo nos ha quedado claro es que para triunfar hay que arriesgar, así que este verano no te lo pienses y atrévete con los looks más llamativos como Nuria Roca para convertirte en la protagonista indiscutible de todos los planes a los que acudas.

Wide Leg Pleated Front Trousers, de Mira Mikati (520€)

Y es que nosotras ya tenemos clara cuál va a ser nuestra inversión del verano, porque no podemos parar de imaginarnos looks súper fresquitos e ideales con este pantalón verde flúor.