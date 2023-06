Carmen Lomana se acaba de marcar el look más parisino con falda midi holgada perfecta para una escapada a San Sebastián

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, pero esta vez no desde Madrid, si no desde San Sebastián. Y es que nuestra socialité preferida se ha escapado a disfrutar de una de las ciudades más elegantes de España y la hemos podido ver en el restaurante de Cristina Oria en la ciudad vasca con un estilismo de lo más parisino como a ella le gusta. Después de maravillarnos este fin de semana con un vestido verde perfecto para todas las invitadas de verano de Zimmermann, ahora lo hace con este look de lo más parisino, cómodo y fresquito. Un estilismo de esos que adoran las mujeres 50+ para viajar o para una comida con amigas, y siempre con un zapato destalonado de tacón sensato que le da ese toque chic. Porque ya sabemos que Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes de España, y ahora a un día que empiece el verano y las rebajas de verano 2023 lo ha vuelto a demostrar.

Porque no hay nada más eterno que una camiseta de rayas, si hace unas semanas Carmen Lomana la combinaba con una falda con volumen fucsia, ahora lo ha hecho con una falda midi holgada blanca y una camiseta de rayas de manga corta. Un estilismo con el que se podría ir directa a disfrutar de los desfiles de esta semana en París. No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas se convierte en vestido como este de Carmen Lomana. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Carmen Lomana lo ha combinado con una falda blanca midi.

Carmen Lomana con look parisino. @cristinaoriachef

Un look atemporal que nunca pasa de moda con el que Carmen Lomana ha vuelto a derrochar elegancia.