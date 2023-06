El jersey amarillo con transparencias de Zara que ya ha estrenado Nuria Roca es la compra más viral del verano 2023

¿Os acordáis de la cazadora amarilla más viral de Zara? Pues este verano llega el jersey amarillo de Zara con transparencias que ya ha estrenado Nuria Roca en su programa de televisión. Un jersey de lo más Amelia Bono van a llevar con un top negro debajo para un look elegante o un el bañador para un estilismo playero. Porque no hay dudas que este jersey se va a convertir en viral, y no solo porque ya esté agotado en web (pero en tienda física aún está disponible), si no porque Nuria Roca ya lo tiene en su armario y la influencer que más sabe de Zara en España (@Carmeron) ya nos lo había advertido hace unas semanas. Está claro, el jersey amarillo con transparencias es la nueva biker amarilla, y Nuria Roca lo tiene claro. Un jersey que también podría llevar Carmen Lomana o Amelia Bono en sus looks de verano en Marbella.

Porque si las transparencias triunfaron en invierno, con más motivo este verano van a pegar aún más fuerte, y las mujeres que mejor visten ya se han atrevido con ellas. Por eso Nuria Roca no ha tardado en sumarse a la fiebre de las transparencias con este jersey de Zara en tono amarillo que ella ha lucido con un top negro debajo. Lo que está claro es que a la presentadora valenciana le encanta arriesgarse con la moda, y esta vez no podía ser menos. Deseando estamos ver el estilismo de invitada perfecta que elige para la boda de Tamara Falcó.

Jersey punto combinado, de Zara (35,95 euros)

Jersey punto. Zara

Un jersey de Zara que Nuria Roca ha combinado con un top negro de tirantes debajo y unos pantalones anchos de esos que estilizan al máximo.