Las maxijoyas están en tendencia y estos son los collares sin los que no te puedes quedar

En el mundo de la moda, las prendas de crochet (como estas sin las que no vas a poder pasar el verano) y las sandalias metalizadas, que podremos estrenar cuando la lluvia nos de una tregua, son algunas de las tendencias que más fuerte están pegando este temporada, peroel mundo de los complementos no se quedan atrás. Hace unos días te contábamos que era la Trinity Core, la tendencia de llevar tres anillos finos en el mismo dedo que se remonta a 1924, de la mano de Cartier y ahora venimos a hablarte de las maxijoyas, coloridas, extravagantes, llenas de charms y de originalidad que, lejos de pasar desapercibidas, alegrarán todos tus looks este verano, aportándoles una gran dosis de frescura, color, y un toque chic y juvenil. Aunque, por lo general, al hablar de maxijoyas, en lo primero que pensamos son en pendientes, como estos maxi y a todo color imprescindibles para cualquier look veraniego, ahora te proponemos algunos collares muy especiales, como este que Sara Baceiredo ha combinado con el vestido más bonito de la temporada de Brownie y con sus zapatillas blancas.

Y es que los maxicollares más en tendencia de esta temporada son perfectos para completar cualquier look, desde un total look denim, como este que se puede crear gracias a la camisa vaquera más estilosa de Sara Carbonero, y aportarle un toque de frescura o como los que puedes crear con estos vestidos blancos sueltecitos de Zara, Lefties y Primark que harán que te sientas en Ibiza, y aportarles un toque de color. Además, un maxicollar más discreto puede completar un estilismo más elegante, rebajándolo y triunfando a partes iguales. Sea como sea e, independientemente de tus gustos, este verano no puedes quedarte sin un maxicollar, como estos que hemos escogido para inspirarte, con el que llevar tu look a otro nivel y aportarle mucha vitalidad. De todas formas, si eres tan discreta que estos collares son demasiado para ti, puedes echarle un vistazo a estos de inspiración cowboy tan ideales dela nueva colección de María Pombo por Agatha Paris, perfectos para causar furor en las calles y en Instagram y para convertirte, una vez más, en la envidia de todas tus amigas.

Mix Hello I Am A Trendsetter, Un Gusto, Un Placer, de Lulàs_Lulàs (167€)

Collar concha y flor, de Parfois (12,99€)

Collar multicolor con flores, de Parfois (17,99€)

Collar resina de colores, de Zara (22,95€)

Mix Flowers and Hearts, de Lulàs_Lulàs (129€)

Conjunto de collares con piedra y charms, de Parfois (19,99€)

Collar estrellas de mar, de Zara (22,95€)

Y es que nosotras ya no nos podemos imaginar nuestros looks del verano (y mucho menos cuando nos vayamos de vacaciones) sin uno de estos maxicollares tan ideales de los que nos hemos enamorado a primera vista.