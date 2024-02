Rossy de Palma sorprende a todos en París con su radical corte de pelo al estilo 'garçonne' que van a copiar las mujeres de 60

El desfile de Yves Saint Laurent en la Semana de la Moda de París ha dado para mucho, pero sobre todo para enamorarnos del nuevo look de nuestra Rossy de Palma que ha dejada atrás su icónica y larga melena por un corte radical de pelo que ha llamado la atención a todos. Un corte de pelo de estilo 'garçonne' que seguro que todas las mujeres elegantes de 60 años le va a querer copiar. todo empezó en los años 20, esa maravillosa década loca en la que, después del trauma que supuso la I Guerra Mundial, la vida se convirtió en algo maravilloso y las mujeres empezaron a reclamar su espacio en la sociedad. En Francia, muchas de ellas empezaron a reivindicar sus derechos y la igualdad de género, cortándose el pelo y adoptando un estilo andrógino que les valió el sobrenombre de garçonnes. En Estados Unidos fueron las flappers las que con su pelo, tan corto como sus vestidos, y no fue hasta los años 60 cuando empezó a despegar de nuevo. Con la ayuda del maestro Vidal Sassoon, el corte "a lo chico" volvió a ganar protagonismo convirtiéndose en el clásico pixie que va conquistando el estilo de las mujeres más atrevidas, demostrando que incluso con el pelo corto se puede ser muy sexy. Y Rossy de Palma lo acaba de demostrar en el desfile de Yves Saint Laurent en París. Porque no solo Rosalía triunfa en la ciudad de la moda y del amor.

De esta manera, el pelo corto vuelve este invierno 2024 con mucha fuerza con el corte garçon que fue todo un símbolo de la modernidad hace ya 100 años. Se trata de un look cómodo, fácil de peinar y muy favorecedor, ya que, como nos dice la estilista, es sinónimo de fuerza y empoderamiento femenino. Es un corte para mujeres atrevidas y con mucha personalidad. Es un corte para chicas algo coquetas y estilosas, que les guste dedicarse tiempo a sí mismas. Y Rossy de Palma nos lo ha dejado claro.

France Fashion Yves Saint Laurent 24/25 Photo Call Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Una Rossy de Palma que ha lucido su nuevo corte de pelo con vestido negro mini, gabardina, medias y unas sandalias de tacón muy alto con plataforma.