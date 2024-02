Las zapatillas más pijas (y caras) son las que Tamara Falcó lleva con su look chandalero para un paseo romántico

Son las zapatillas más caras que parecen sucias y envejecidas que odian nuestras madres y abuelas, pero que las chicas más pijas de Madrid no se quitan. Y entre ellas está Tamara Falcó y nos lo acaba de demostrar en este paseo de martes de lo más romántico junto a Íñigo Onieva para acallar rumores de crisis. El look chandalero de la reconciliación, o de acallar rumores, nada que ver con el chándal de la ruptura de Chenoa. Las mujeres pijas son expertas en elevar look con zapatillas, y todas lo sabemos. Pero por si alguna tenía dudas, lo acaba de volver a demostrar con estas zapatillas Adidas Samba que son la gran tendencia del invierno 2024. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y la hija de José Bono como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de este otoño 2023, pero esta vez Tamara Falcó ha sacado del armario sus zapatillas envejecidas más pijas que también adora Victoria Federica.

Las zapatillas Golden Goose llevan siendo demasiado tiempo tendencia como para quedarse ahí, en una corriente puntual que pasados los meses gran parte de las insiders olvidarán. Estas zapatillas deportivas que nunca quisieron tener el barniz de la novedad, ni por dentro ni por fuera, pues desde que salen de fábrica parecen usadas y desgastadas, son unas de las favoritas de las madrileñas. Y también de Tamara Falcó con este look chandalero para el paseo del amor. Porque el chándal gris ya no es solo el de la ruptura, como en el caso de Chenoa, si no el de la negación de los rumores de crisis.

Tamara Falcó en chándal y zapatillas. Gtres

Unas zapatillas Golden Goose que Tamara Falcó ha combinado con un pantalón de chándal azul marino, camiseta blanca y sudadera gris en su look más deportivo hasta la fecha. Un estilismo que le podemos copiar para ir al gimnasio, estar por casa o dar un paseo como el suyo aprovechando el solecito que hace hoy en Madrid. Eso sí, si eres afortunados como ellos dos y no tiene que estar trabajando o pegada al ordenador como nosotras.