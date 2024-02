Nuria Roca se rinde al rojo con el jersey más rockero y lo combina con pantalones de piel negros

Nuria Roca nos está dejando looks de lo más icónicos este inicio de 2024. Y es que, la periodista, no deja de sorprendernos con las prendas más llamativas, elegantes y muy originales que no pasan desapercibidas ni en redes ni en la televisión. Hace unos días nos dejó un look de la firma Desigual, la cual ha hecho una colaboración junto a con Lacroix, una pieza muy original y diferente en color negro que la periodista defendió a la perfección. Nuria Roca combinó su vestido de Desigual con Lacroix con unas maxi botas negras con tacón y, como toque final, apostó por una manicura en color rojo. Siguiendo con esta tonalidad, todas las amantes de la moda somos conscientes de que el rojo está en tendencia y son muchas las influencers que llevan este color en su día a día. En tiendas podemos encontrar un sinfín de prendas en este color, desde calcetines rojos hasta lazos en el pelo y bufandas, así como pantalones o bailarinas. En este sentido, Nuria Roca se ha sumado a esta tendencia y se ha hecho con un jersey muy rockero con mensaje rojo y lo ha combinado con pantalones efecto piel negros.

Nuria Roca es, sin lugar a dudas, una referente a la hora de vestir. Hace unas semanas Nuria Roca lucía un lookde invitada perfecto para bodas y ocasiones especiales, un vestido beige con estampado floral morado que ella combinó con unas botas altas moradas y una blazer lila. Como hemos podido comprobar, Nuria Roca se adapta a la perfección a cada situación, escogiendo prendas más casuales si la ocasión lo requiere, tal y como nos lo demuestra con su post en Instagram este fin de semana. Un jersey rojo de corte oversize con mensaje 'Rock n Roll' que ella ha combinado, siguiendo la línea del jersey, con unos pantalones negros de efecto piel y un abrigo sin mangas acolchado en color negro. Sin lugar a dudas, se trata de un look que fácilmente podríamos llevar en nuestro día a día.

Jersey Alma Rock N Roll, de Zadig & Voltaire (207 euros)

Jersey Alma Rock n Roll Zadig & Voltaire

Un jersey muy llamativo y en tendencia que se proclamará el protagonista del look.