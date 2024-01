Nuria Roca tiene el vestido de invitada perfecta que todas las chicas querremos tener esta primavera

Nuria Roca nos está dejando looks de lo más invernales este inicio de año 2024, y es que la celebritie nos está conquistando con todos y cada uno de los estilismos que nos muestra a través de sus redes sociales. En diciembre nos mostró una serie de looks aptos para todo tipo de eventos la pasada Navidad, y es que, Nuria tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y con toques en tendencia para que los looks no se hagan tan monótonos. Por ejemplo, este de Nuria Roca con pantalón de estilo 'culotte' en tono marrón, camisa de rayas que sigue la misma tonalidad y tacones de tiras en beige. Se trata de un look de lo más básico, sencillo y muy versátil que podemos usar para todo tipo de ocasiones e incluir algún detalle en tendencia, como por ejemplo unos pendientes dorados o un cinturón en un color que le haga contraste, para que no solo enmarque la figura, sino también para que este no pase desapercibido entre sus múltiples outfits diarios que nos enseña en televisión y redes sociales. Para el día de ayer, en el que la celebritie posaba para una reputada firma de cosmética. Dada la repercusión del evento, Nuria Roca estaba a la altura con un vestido de Mirto, una firma de moda española muy reconocida. Se trata de un vestido de estampado floral, cuello redondo y hombreras. En definitiva, un vestido tan versátil como elegante que podemos usar esta primavera para las bodas que se nos presentan.

Este vestido, de estampado floral en tonos lilas y azules, se puede convertir en una pieza básica de fondo de armario que todas debemos tener, pues depende de cómo lo combinemos, podemos usarlo para un sinfín de ocasiones. Podemos apostar por esta prenda para ir a la oficina de modo más casual con unas bailarinas beige y un abrigo de paño en negro, dejando todo el protagonismo al vestido o, si queremos usarlo para ocasiones más especiales, tal y como ha hecho ella, llévalo junto con un calzado más especial y una blazer ajustada. Ella lo ha combinado con unas maxi botas de tacón de piel en color morado y una blazer en lila, creando así un look que sigue la misma gama cromática. Esta pieza funciona a la perfección comolook de invitada, y es que, luciéndolo con unas sandalias de tiras beige y un recogido hacia atrás en el pelo, nuestro look se convertirá, junto a la novia, en uno de los protagonistas del día. Se trata, por tanto, de un acierto absoluto el de Nuria Roca para el día de ayer.

Vestido midi estampado tonos morados, de Mirto (210,00 euros)

