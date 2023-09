La manicura que no dejarás de lucir este otoño, es la que todas tenemos en nuestro neceser

Como ocurre en moda, cada temporada surgen numerosas tendencias en el mundo de la belleza y, en este caso, en cuanto a la manicura. Si bien este verano la tendencia -y el esmalte que hemos usado más- han sido los tonos flúor, encaminado por la tendencia ‘barbiecore’, la cual no solo se ha hecho con todas las prendas de nuestras tiendas favoritas, como este total look de top y falda de Mery Turiel en rosa fucsia de lentejuelas, un look perfecto para una premier o un evento especial, sino que también ha llegado a la manicura, siendo el tono fucsia el estrella pedido en los centros de estética. Sin embargo, esta no ha sido la única, pues el esmalte amarillo limón también ha sido un must, al igual que el blanco, ya que son tonos que elevan el tono bronceado de la piel, potenciándolo. En todas las temporadas hay un color que predomina sobre el resto, y es que, como hemos mencionado anteriormente, el rosa nos ha acompañado durante gran parte del 2023 pero, parece ser que hay otro que le está haciendo la competencia y ese es, como no podría ser otro, el rojo. Las prendas en rojo prometen ser un imprescindible en nuestro armario, y es que nuestras tiendas favoritas han teñido sus escaparates de este color, un tono muy elegante, sencillo, sexy y muy favorecedor. Como era de esperar, este ha llegado al mundo de la cosmética con la manicura en color rojo.

Si bien es una manicura que nunca ha dejado de estar de moda, siendo un básico en nuestro neceser, durante años ha quedado relegada a una destinada a mujeres mayores, pues la mayoría recurrían a tonos más llamativos y flúor, como el verde oliva, el amarillo limón o el coral. Pero parece ser que este color ha llegado pisando fuerte esta temporada de otoño, y es que son tonos que, por más que pasen los años, jamás dejarán de usarse, como la manicura francesa, la cual se posiciona como una de las más elegantes y discretas. Esta manicura ha evolucionado hacia otra más moderna que se ha convertido en viral a través de las redes sociales, sobre todo en Tik Tok, la llamada manicura americana, una más discreta en la que ambos tonos -natural y blanco- se entremezclan. Pero, para todas aquellas que les guste tener la manicura en su punto y en tendencia, apostad por el esmalte en rojo, el tono por excelencia de este otoño.

Esmalte de uñas gel, de Essence (1,87€)

Esmalte de uñas gel Essence

Esmalte de uñas colección rojos, de Opi (9,29 €)

Esmalte de uñas Opi

Poppy red, de Manucurist (14 €)

Poppy red Manucurist

Esmalte de Uñas 60 Seconds Super Shine, de Rimmel London (1,51 €)

Esmalte de uñas Rimmel

El esmalte de uñas rojo prometen ser un imprescindible este otoño, así que hazte con uno de ellos.