Las mujeres +50 van a querer llevar el estilo coquette como Nuria Roca con bolero de maxi lazo y pantalones de piel

La estética coquette vuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look de Nuria Roca anoche en 'El Hormiguero'. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette ', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquetteque con este bolero hecho a mano en gris con un gran lazo que Nuria Roca ha combinado con una camisa blanca debajo y pantalones de piel negros para darle el toque más cañero al estilismo y romper con el romanticismo más clásico y puro de esta tendencia.

Un bolero de BeMeknes, la firma fundada Montse Nieto, la estilista del programa. Un diseño artesanal, tejido a mano en Mohair. Normal que los comentarios en Instagram preguntando cómo hacerse con uno se hayan disparado. Nos ha enamorado porque está hecho a mano y por su maxi lazo. Un bolero en colaboración con The Curiousers que ha enamorado a todas las seguidoras de Nuria Roca que no dejan de preguntarle en Instagram de dónde es, incluso Alba Carrillo.

Bolero Great Ribbon short jacket, de BeMeknes (220 euros)

Bolero lazo. BeMeknes

Porque sin duda, de todos los looks coquette que hemos visto estas últimas semanas, el de Nuria Roca ha pasado ha convertirse en nuestro favorito.