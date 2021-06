Cinco consejos para hacer tu vida más saludable

¿Por que nos resulta tan difícil cambiar nuestros hábitos aunque estemos convencidos de querer hacerlo? Un hábito es algo que se asienta en nuestro cerebro por repetición, aquello que tenemos automatizado. No necesitamos tomar decisiones ni estar en modo consciente para hacerlo, es decir, que no usamos el córtex cerebral para hacerlo. Por ello es muy difícil cambiar acciones que tenemos constituidas como un hábito, porque no ponemos ningún esfuerzo en realizarlas, nos resultan tan sencillas que salen de forma automática.

De este modo, cuando queremos cambiar una rutina por otra, como, por ejemplo, incorporar a nuestra vida hábitos más saludables en las áreas básicas (alimentación, hidratación, actividad física, sueño y vida social), al principio vamos a tener que esforzarnos y aplicar disciplina. Además, es necesario añadir motivación, que es la fuerza que nos mueve a modificar nuestros comportamientos y actitudes para conseguir, en este caso, un beneficio para nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Mifarma by Atida, la mayor parafarmacia online de Europa, nos ofrece unos consejos básicos para mejorar en el autocuidado de nuestra calidad de vida:

Alimentación. La mitad de la población española ha engordado un promedio de 5 kilos durante el último año a causa de la pandemia, según un estudio de la Fundación Alimentación Saludable. Además, más del 60% de los participantes reconocieron haber descuidado la alimentación y la práctica de ejercicio físico. El sobrepeso no es un problema estético, sino un factor de riesgo importante ante enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de canceres (mama, endometrio, próstata, hígado...), entre otras patologías. Por ello, llevar una alimentación saludable es un imperativo, que debemos aprender desde la infancia y mantener el resto de nuestra vida adulta. Estos son algunos tips que pueden ayudarnos:

-El desayuno es vital para mantenernos sanos y con energía, y no, ¡solo un café no cuenta como desayuno!

-Durante el día, es recomendable comer 5 raciones de frutas o verduras y también consumir de 4 a 6 comidas ligeras cada 2-3 horas.

-La merienda y la cena deben de ser más ligeras que el desayuno y la comida. Por ejemplo, puedes optar por batidos de chocolate con fibra, que tengan un alto contenido en vitaminas y minerales. Son un buen complemento nutricional y te ayudan a regula el tránsito intestinal.

-Evita cocinar con mucha sal, unos buenos sustitutos pueden ser las especias como el orégano, romero…

-Reduce tu consumo de carnes rojas y embutidos (por muy duro que pueda ser para algunos).

-Sigue los principios de la dieta mediterránea, que contiene muchas propiedades beneficiosas para la salud.

2. Hidratación. El agua es fundamental para mantenerse saludables, por ello, tienes que asegurarte de beber un mínimo de 2 litros de agua al día. Una manera de conseguir ese objetivo es llevando siempre una botella de agua y no esperar a la sensación de sed para beber agua.

3. Actividad física. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los adultos entre 18 a 64 años que dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada; o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Para ayudarte a mantener tu energía y a evitar lesiones, puedes tomar suplementos de colágeno con magnesio y ácido hialurónico como el de Binature, que es ideal para deportistas.

4. Sueño y descanso. La actual crisis del coronavirus ha hecho que descansar bien por la noche sea mucho más difícil. “Coronasomnia” o “Covid-somnia” (del inglés, insomnia) son los términos que algunos especialistas han acuñado para definir el fenómeno que afecta a personas de todo el mundo cuando experimentan insomnio relacionado con el estrés que les provoca la vida en pandemia. En Reino Unido, un estudio de agosto de 2020 de la Universidad de Southampton, mostró que la cantidad de personas que experimentan insomnio aumentó de una de cada seis a una de cada cuatro, con más problemas de sueño entre las madres, los trabajadores esenciales y los grupos de minorías étnicas.

La parte positiva es que sabemos cómo combatir el insomnio, sea cual sea su causa. Los expertos recomiendan rutinas tan “sencillas” como acostarse y levantarse a la misma hora, hacer una siesta de 15-20 minutos- ni más ni menos-, cenar ligero dos horas antes de acostarse o crear una atmósfera relajante antes de dormir, olvidarnos de la televisión o aparatos electrónicos. Si, aun así, notamos falta de energía, podemos usar un suplemento de vitaminas, como Vitamina B Complex de Balasense.

5. Si hay algo que añoramos por encima de todo, después de estos 16 meses de pandemia, es recuperar nuestra vida social. Gracias al avance de la campaña de vacunación, estamos pudiendo volver a una especie de “nueva normalidad” en la que quedamos con nuestra familia y amigos más a menudo. Los expertos recomiendan que prioricemos planes al aire libre y que sigamos manteniendo escrupulosamente las medidas de prevención: distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos y/0 gel desinfectante.

