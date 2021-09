Paddy, la novia de Marcos Llorente, cuenta cómo conoció al futbolista

Deportes

El centrocampista del Atlético de Madrid pidió matrimonio recientemente a su novia en el Wanda Metropolitano. De ello, y de cómo conoció a Marcos Llorente, ha hablado Paddy en la última entrevista que ha concedido.

Sobre dónde nació su amor, la influencer ha señalado en ‘Hola!’: “Nació en el instituto, estudiábamos en el mismo y él estaba en un curso más. No le conocía, pero me dejó un libro que necesitábamos para la clase de filosofía y aquí estamos, a punto a de casarnos”.

“Es tan bueno, tan gracioso, super detallista, organizado, bromista, ordenado, responsable… y me hace unos cafés espectaculares. Lo que más me gusta es cómo me cuida”, ha añadido Paddy sobre Marcos Llorente.

Los planes de boda de Paddy y de Marcos Llorente

Cuestionado sobre su futura boda, la influencer ha confesado: “Por ahora no estamos preparándola, ya que nos gustaría tener una boda sin restricciones. Nunca he sido de pensar en como será el día de mi boda, sólo quiero que sea una celebración del amor y fiesta con las personas que queremos”.

“Tenemos muchísimas ganas de tener hijos, pero todavía no. Queremos seguir disfrutando él y yo solos por ahora. Primero será la boda y varios proyectos profesionales que tengo y ya entonces, en unos años, llegarán nuestros hijos no perrunos”, ha concluido Paddy.

La pedida de mano de Marcos Llorente a Paddy

Paddy no dudó en compartir en sus redes sociales el vídeo en el que Marcos Llorente le pidió matrimonio. Junto a él escribía: “Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer. Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca”.