El pantalón de leopardo más buscado de la temporada es el que las mujeres de 50 llevan con las clásicas Converse

Carmen Gimeno es la más lista de todas y acaba de rescatar de su armario los pantalones de 'animal print' que todas las amantes de la moda busca esta temporada. Unos pantalones con los que la influencer +50 ha salido de su zona de confort, más casual y clásica, para volver a demostrar que el 'animal print' ya no es choni, como hizo el otro día luciendo un abrigo con el mismo estampado por las calles de Bilbao. Porque es un estampado para el que tampoco hay edad. Hablando del animal print, y sobre todo, del estampado de leopardo. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Un estampado que antes veíamos choni, y que ahora nos encanta y es moda.

Es lo que buscamos todas, pero todas todas, desde hace semanas. Y aunque han aparecido algunas piezas únicas, la realidad es que el pantalón de leopardo de Carmen Gimeno es de Mango pero otra temporada. Así que para copiarla tendremos que seguir esperando a que Zara saque los pantalones de 'animal print' que se ha hecho virales en TikTok, pero que de momento solo está a la venta en su tienda de Coruña. ¿Saldrán mañana a la venta en las novedades de jueves? Estaremos pendientes. Si hay un estampado que sea tan amado como odiado al mismo tiempo, ese es el animal print y esta temporada lo verás por todas partes. Quién avisa no es traidora, y Carmen Gimeno lo tiene más que claro. Hablamos del estampado animal, el de leopardo. Sí, ese que han lucido desde divas de cine como Barbra Streisand y Elizabeth Taylor, pasando por las modelos más famosas de la historia Kate Moss y Bella Hadid, ¡y hasta la propia Anna Wintour! Aunque nuestra favorita siempre será Claudia Schiffer.

La presencia del animal print entre los deseos de las insiders que más saben de moda no es nada nuevo, llega hasta tal punto que hay quien considera este estampado como un básico en ciertos armarios. Y este invierno 2024 no vamos a poder vivir sin él, ya sea en complementos como lazos del pelo, zapatillas o zapatos o pantalones como los que Carmen Gimeno ya ha rescatado de su armario.