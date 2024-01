Las mujeres de 50 años nos enseñan cómo combinar con máxima elegancia las medias rojas tan tendencia

Si eres de las que aún no ha caído rendida a la tendencia de las medias rojas, vas a cambiar de idea cuando veas el primer look del año de Carmen Gimeno. Porque la influencer de más de 50 años nos acaba de demostrar que las medias rojas también pueden ser elegantes con este estilismo de lo más glamuroso para el día a día, incluso para ir a la oficina. Una de las tendencias más asequibles de la temporada es la de las medias rojas. Sí, has leído bien, las medias más coloridas han vuelto a nuestro armario para llenar de fantasía nuestros looks de invierno 2024. En jerséis, abrigos, vestidos, y también en medias. Porque el rojo no se va a quedar en Navidad y va a seguir con nosotras los próximos meses.

De todos los colores que son tendencia este otoño, el rojo ya se ha hecho con el título de vencedor. Prendas y complementos de color rojo se han visto hasta la saciedad sobre las pasarelas, pero también en las novedades de las firmas de moda. El rojo protagoniza así abrigos, vestidos, y también looks con medias rojas como este de Carmen Gimeno de lo más elegante.

En las pasarelas de la temporada invierno 2024, una tendencia ha capturado la atención de todos: el color rojo. Desde los tonos más profundos y seductores hasta los matices vibrantes y llamativos, el rojo se ha convertido en el color estrella y las mujeres de 50 años también lo tienen claro.